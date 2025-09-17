PSG-Atalanta (4-0) : Ligue des Champions, Paris déroule

Vainqueur de la Ligue des Champions 2025, le PSG fait un début en trombe dans la compétition, en étrillant l’Atalanta Bergame (4-0).

Ligue des champions : Le PSG s’impose contre l’Atalanta Bergame

Champion d’Europe 2025, le PSG sort les griffes dès son entrée en lice en Ligue des Champions 23025-2026. Les Parisiens ont infligé une lourde défaite à l’Atalanta Bergame, au Parc des Princes. Marquinhos (3e), Khvicha Kvaratskhelia (39e), Nuno Mendes (51e) et Gonzalo Ramos (90e +1) sont les buteurs du club de la capitale.

Le score aurait pu être plus lourd pour le club italien, mais Bradley Barcola a manqué un penalty (44e). Avec cette large victoire, le Paris Saint-Germain envoie un message fort à ses adversaires dans la compétition.

Après l’Atalanta Bergame, le champion d’Europe en titre affrontera le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen, Tottenham, l’Athletic Bilbao, le Sporting Portugal et Newcastle United. De grosses pointures en perspective pour l’équipe de Luis Enrique dans cette 71e édition de la Ligue des Champions