PSG : Luis Enrique prépare une révolution après l’hécatombe

Après la quatrième journée de Ligue 1, le PSG a enregistré trois nouveaux blessés en plus de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Une hécatombe qui va pousser Luis Enrique à modifier ses plans sur le terrain.

PSG : Vers une défense à 3 avec Luis Enrique

Après le succès (2-0) face au RC Lens, dimanche après-midi, au Parc des Princes, Luis Enrique a livré son analyse d’un match marqué par les blessures de Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee et Lucas Beraldo dans les rangs du Paris Saint-Germain.

« On a dû s’adapter avec les blessures (Kvara, Lee, Beraldo). On doit attendre les résultats des examens. Inquiet ? Oui, car la compétition que tout le monde aime arrive. Mais je reste tranquille, on connaît notre capacité à nous adapter », a déclaré l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

Et selon les informations du journal Le Parisien, pour faire face aux nombreuses blessures, le technicien espagnol réfléchirait à quelques idées, notamment pour le secteur défensif. Le quotidien régional rapporte que Luis Enrique pourrait changer ses plans en abandonnant progressivement son 4-3-3 pour un système différent, avec notamment trois défenseurs centraux.

L’arrivée de l’Ukrainien Ilya Zabarnyi facilite cette option au coach parisien. Avec trois monstres derrière comme Marquinhos, Willian Pacho et Zabarnyi, cela pourrait permettre de miser un peu plus sur les qualités offensives de Nuno Mendes à gauche et Achraf Hakimi à droite. Ainsi, le secteur offensif du PSG, désormais privé de Dembélé, Doué et Kvaratskhelia, n’en serait que renforcé.

D’ailleurs, après la victoire contre le RC Lens, l’ancien manager de Barcelone s’est voulu pragmatique. « Dans une saison, il faut accepter ces coups durs. J’ai confiance en toute l’équipe, plusieurs joueurs peuvent évoluer à différents postes. C’est comme un Tetris : il faut donner les minutes adéquates et gérer dans la globalité », a indiqué Luis Enrique.

Malgré l’hécatombe, Luis Enrique reste positif et s’apprête à lancer un PSG solide, capable de s’imposer et de défendre ses titres remportés la saison passée.