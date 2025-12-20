Mercato OM : Une recrue inattendue pourrait débarquer

Alors que l’OM pourrait se séparer de Leonardo Balerdi, une surprise se profile sur le marché des transferts. Marseille lorgnerait déjà sur un jeune talent anglais pour renforcer sa défense.

Mercato OM : Balerdi, l’électrique au cœur du conflit

La relation entre Roberto De Zerbi et Leonardo Balerdi est devenue plus qu’électrique. Selon But Football Club, les tensions s’accumulent, au point que le défenseur central argentin pourrait quitter l’OM dès le mercato hivernal. Un départ surprenant pour un joueur sous contrat jusqu’en 2028, mais qui s’inscrit dans une stratégie claire : fluidifier la défense et instaurer une harmonie indispensable pour la suite de la saison.

Sacrifier Balerdi serait un choix risqué mais assumé par la direction olympienne. Les discussions avec l’entourage du joueur auraient déjà commencé, et Marseille pourrait négocier un transfert intelligent pour récupérer un montant conséquent. Les supporters, eux, oscillent entre inquiétude et curiosité pour la suite.

Charlie Cresswell : le successeur inattendu

Pour combler l’éventuel vide que pourrait laisser Balerdi, l’OM aurait coché le nom de Charlie Cresswell. Défenseur anglais de 23 ans sous contrat avec Toulouse FC jusqu’en 2028, Cresswell réalise une saison éclatante. Ses performances ne laissent personne indifférent : « Il marche sur l’eau », confient certains observateurs.

Marseille pourrait ainsi frapper un grand coup sur le marché hivernal. L’arrivée de Cresswell apporterait jeunesse, énergie et solidité à une défense en quête de stabilité. Les négociations s’annoncent complexes mais prometteuses, et le club phocéen espère transformer cette opportunité en véritable renfort stratégique.

