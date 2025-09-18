PSG : Mauvaise nouvelle, le Paris SG tremble pour Joao Neves

Le PSG retient son souffle pour Joao Neves. Le milieu portugais a quitté prématurément la pelouse face à l’Atalanta Bergame. Une alerte musculaire qui fait craindre une nouvelle absence, alors que le Paris SG est déjà fragilisé par les blessures.

PSG : Joao Neves, une sortie inquiétante face à l’Atalanta

Tout allait bien pour le PSG ce mercredi soir contre l’Atalanta, jusqu’à la 58e minute. Joao Neves, solide jusque-là, s’est soudainement arrêté après avoir contré une frappe de Mario Pašalić. Main posée sur l’arrière de la cuisse gauche, le Portugais a immédiatement demandé le changement.

Remplacé par son compatriote Gonçalo Ramos, le milieu de terrain a rejoint le banc après un bref échange avec Luis Enrique. Si son visage n’exprimait pas une douleur extrême, la prudence est de mise pour un joueur devenu incontournable dans l’entrejeu parisien.

Le spectre des blessures plane sur Paris

Cette alerte pour Joao Neves survient dans un contexte tendu pour le Paris Saint-Germain, déjà marqué par plusieurs pépins physiques en ce début de saison. Neves, arrivé avec l’étiquette de futur patron du milieu, représente une pièce essentielle dans les plans de Luis Enrique.

Entre simple précaution et véritable coup dur, le doute subsiste. Le club de la capitale, ambitieux sur tous les tableaux, ne peut se permettre une nouvelle absence majeure. Les prochains examens médicaux diront si le Paris SG doit réellement trembler pour son joyau portugais.