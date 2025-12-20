Mercato ASSE : Il snobe Saint-Etienne et file en Espagne

L’ASSE traverse une zone de turbulence avec Eirik Horneland sur une chaise éjectable. En coulisses, le club forézien ferait les yeux doux à Luis Castro, qui n’aura été qu’une illusion passagère pour l’AS Saint-Étienne.

Mercato ASSE : Luis Castro, une rumeur qui a vite enflammé le Forez

À Saint-Étienne, les saisons se suivent et les spéculations aussi. Deuxième de Ligue 2, l’ASSE avance avec sérieux, mais le mercato des entraîneurs n’épargne jamais un club historique. Ces derniers jours, un nom a agité les discussions : celui de Luis Castro. Libre depuis son départ du FC Nantes, le Portugais cochait plusieurs cases du portrait-robot stéphanois.

Formateur reconnu, adepte d’un football offensif et méthodique, Castro semblait correspondre à l’ADN vert. Selon L’Équipe, le club ligérien s’était renseigné, sans jamais accélérer franchement. Une piste, séduisante sur le papier, mais qui n’aura vécu que le temps d’une rumeur bien relayée.

Luis Castro, le CV qui séduit l’Europe

À 45 ans, Luis Castro s’est bâti une solide réputation loin des projecteurs tapageurs. Passé par Dunkerque, puis Nantes, il s’est surtout illustré au Benfica Lisbonne, où il a façonné des talents devenus internationaux. João Neves, Gonçalo Ramos ou António Silva portent encore l’empreinte de son travail.

Ce savoir-faire n’est pas passé inaperçu. Le Levante UD, ambitieux et structuré, a dégainé plus vite. Le club espagnol a officialisé son arrivée jusqu’en juin 2027, preuve d’une confiance installée dans la durée. Un contrat long, un projet clair, et la promesse de bâtir sans précipitation.

Pour Saint-Étienne, la page est déjà tournée. Eirik Horneland est en place, et la dynamique actuelle n’appelle aucune révolution de banc. Le club, concentré sur la montée, sait que la stabilité est parfois le plus précieux des luxes.

