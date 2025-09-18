Mercato PSG : 70M€, Enrique attend un remplaçant du Barça !

Face à l’hécatombe de blessés, le PSG pourrait se montrer très actif durant le prochain mercato hivernal. Luis Enrique viserait notamment un remplaçant du Barça. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique insiste pour un milieu du Barça

Ce mercredi soir, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a idéalement lancé sa campagne européenne en dominant largement l’Atalanta Bergame (4-0), lors de la première journée de la Ligue des Champions. Mais le PSG a perdu un autre joueur important sur blessure. En effet, après Ousmane Dembélé et Désiré, indisponibles pour plusieurs semaines, Joao Neves a rejoint l’infirmerie du PSG après sa blessure contre le club italien.

L’ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne est sorti juste avant l’heure de jeu, touché à une cuisse. Une nouvelle tuile qui pourrait pousser Luis Campos à recruter pour renforcer l’effectif parisien lors du prochain mercato hivernal. D’ailleurs, le conseiller sportif du Paris SG a confié sur RMC que « Le club est préparé pour recruter en janvier si besoin. »

Et selon Fichajes, Luis Enrique réclamerait la signature de Dani Olmo pour la seconde partie de saison. Désormais rétrogradé dans la hiérarchie des milieux de terrains du Barça par Hansi Flick, l’international espagnol pourrait être intéressé par un changement pour obtenir plus de temps de jeu à six mois de la Coupe du Monde 2026.

Le média ajoute que les dirigeants barcelonais ne seraient pas forcément opposés au départ du joueur de 27 ans, à condition de recevoir une offre d’au moins 70 millions d’euros. Si ce montant ne peut pas refroidir les ardeurs du Paris Saint-Germain, Luis Campos devrait toutefois faire face à une grosse concurrence dans ce dossier.

Newcastle prêt à miser 90M€ pour Dani Olmo

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, l’avenir de Dani Olmo pourrait bien s’écrire loin du FC Barcelone. Devenu remplaçant et frustré par son temps de jeu, l’ancien joueur du RB Leipzig songerait sérieusement à un départ dès le mercato de janvier. D’après Fichajes, l’intérêt le plus fort à l’heure actuelle pour Olmo proviendrait du PSG, où Luis Enrique serait déterminé à obtenir sa signature.

« L’entraîneur asturien du PSG connaît bien le joueur après son passage en équipe nationale espagnole, où il l’a imposé comme un joueur clé. Il estime donc que Dani Olmo serait un choix idéal pour le PSG, apportant créativité, mobilité et potentiel offensif. Du côté du Parc des Princes, on le voit comme une option stratégique pour renforcer l’effectif et continuer à concourir au plus haut niveau en Ligue des champions », explique le journaliste Javier Parra Pena.

Mais Paris n’est pas seul sur ce coup, puisque Manchester City suivrait attentivement cette piste et Newcastle United, de son côté, serait prêt à dégainer. À en croire le site Transferfeed, les Magpies envisageraient une enveloppe de 90 millions d’euros pour convaincre le Barça de laisser filer le natif de Terrassa. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui l’attend dans cette affaire.