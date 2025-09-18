OL : Deux bonnes nouvelles tombent à Lyon avant Angers

L’OL a communiqué deux bonnes nouvelles pour le club et pour les supporters, avant la réception d’Angers SCO, vendredi (20h45).

L’OL prolonge son partenariat avec Staffmatch jusqu’en 2028

L’OL va recevoir Angers SCO, vendredi, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. C’est l’occasion rêvée pour l’équipe lyonnaise de faire oublier la frustrante défaite contre le Stade de Rennais à Rennes dimanche (3-1). Lors de cette confrontation, Paulo Fonseca aura accès aux vestiaires de son équipe, avant, à la pause et après le match. Sa suspension est ainsi allégée depuis le 15 septembre dernier, mais il reste interdit de banc de touche jusqu’au 30 novembre 2025.

En marge de l’aspect sportif, l’Olympique Lyonnais a renouvelé son partenariat avec Staffmatch. Le club rhodanien et l’agence d’intérim connectée ont prolongé leur aventure jusqu’au 30 juin 2028. Staffmatch continuera d’afficher sa marque sur le short de l’équipe masculine pour les trois prochaines saisons.

Staffmatch et l'Olympique Lyonnais prolongent leur partenariat 🤝



🗞️https://t.co/P1BEXih6VQ pic.twitter.com/BnEtHsnzwD — Olympique Lyonnais (@OL) September 18, 2025

« La poursuite notre collaboration avec Staffmatch nous conforte dans nos choix de nouer des accords de qualité avec des acteurs innovants et impliqués sur notre territoire. Nous sommes heureux de les accompagner dans leurs missions en faveur de l’emploi, et de bénéficier de leurs compétences dans nos enjeux de recrutement de personnels événementiels au Groupama Stadium », a réagi Michael Gerlinger, Directeur général de l’Olympique Lyonnais.

« Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec l’OL. Ce renouvellement traduit la solidité de notre collaboration depuis 2023 et notre volonté commune de promouvoir l’accès à l’emploi à travers des actions concrètes sur le territoire lyonnais. Historiquement, Lyon occupe une place particulière dans l’histoire de Staffmatch », a déclaré Brice Cournut, fondateur de Staffmatch.

Le maillot Third de Lyon dévoilé, il est disponible contre Angers

La deuxième bonne nouvelle concerne les supporters. Lyon a en effet dévoilé son nouveau maillot Third pour la saison 2025/2026. Conçu en collaboration avec Wallstreet, skateshop emblématique de la ville, « il est inspiré par la culture skate lyonnaise », selon la précision du club.

« Il rend hommage aux célèbres marches de Lyon et aux teintes de ses dalles. La couleur grisâtre, les bandes rouges sur les épaules, le col gris et le logo rouge créent un subtil mélange entre tradition et modernité, tandis que des touches fluo insufflent une énergie urbaine. La signature ‘’HDV’’ à l’intérieur du col rappelle l’Hôtel de Ville, spot mythique du skate local », a décrit l’OL.

Du béton au gazon.



Notre troisième maillot rend hommage à ceux qui ont façonné la ville et son énergie brute.



Football 🤝 Skate



Disponible ici ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) September 18, 2025

D’après le club rhodanien, cette sortie du troisième maillot s’accompagne d’une capsule lifestyle complète avec t-shirts, sweatshirts, pantalons, casquettes et chaussures, « tous inspirés par l’ADN du club et l’univers skate ». Les Gones porteront ce nouveau maillot dès ce vendredi 19 septembre face à Angers SCO, au Groupama Stadium. Pour les supporters lyonnais, cette nouvelle tenue est déjà disponible.