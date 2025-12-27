OL Mercato: Endrick est à Lyon pour le rendez-vous de lundi

Nouvelle recrue de l’OL, Endrick a été annoncé à Lyon pour la reprise des entraînements, lundi prochain. Il est arrivé dans la capitale des Gaules, vendredi soir, pour le rendez-vous.

Mercato OL : Endrick débarque et confirme sa présence dès la reprise, lundi

Prêté à l’OL jusqu’à la fin de la saison, Endrick était attendu à Lyon depuis l’annonce officielle du club rhodanien le mardi 23 décembre dernier. Ce samedi, L’Équipe apprend que l’attaquant du Real Madrid a débarqué dans l’Hexagone pour rejoindre son nouveau club. Il est accompagné de sa compagne selon la précision du quotidien sportif.

L’international Brésilien (14 sélections) sera présent au Groupama OL Training Center (GOLTC) pour la reprise des entraînements, fixée au lundi 29 décembre. L’information de la source est confirmée par des photos d’Endrick dans l’avion, ainsi qu’à sa descente avec sa petite amie.

Pour rappel, le joueur de 19 ans vient renforcer l’équipe de l’Olympique Lyonnais, engagée à fond en Ligue Europa, ainsi qu’en Ligue 1 et en Coupe de France. En marge des objectifs de l’équipe de Lyon, il a une ambition personnelle : celle de se relancer à Lyon pour espérer être sélectionné par Carlo Ancelotti, pour la coupe du monde 2026 avec le Brésil.

