Frustré à Rennes, l’OL prépare sa réaction contre Angers

L’OL n’a pas digéré toute la frustration de la défaite contre le Stade Rennais, mais l’équipe doit tourner la page Rennes comme l’a recommandé Paulo Fonseca.

SRFC-OL, Fonseca : « C’est une grande frustration, car nous aurions pu gagner le match »

L’OL va tenter de rebondir face à Angers SCO, vendredi (20h45), après la défaite entachée d’erreur d’arbitrage à Rennes dimanche dernier. L’équipe de Paulo Fonseca menait le Stade Rennais d’Habib Beye (0-1), depuis la 14e minute de jeu minute, mais elle a coulé dans les dix dernières minutes du match. Tout est parti de l’exclusion de Tyler Morton à la 75e minute.

Réduit à 10 contre 11, Lyon a concédé trois buts, dont deux dans le temps additionnel (90e +3 et 90e +5). Avant de se retrouver en infériorité numérique, l’Olympique Lyonnais avait été frustré par une décision de l’arbitre Ruddy Buquet et de l’assistante à la VAR, Stéphanie Frappart. Selon la Direction de l’arbitrage de la FFF, Anthony Rouault aurait dû être expulsé à la suite de sa grossière semelle sur le mollet de Khalis Merah à la 17e minute de jeu.

“C’est une grande frustration, car nous aurions pu gagner le match. À la fin, nous avons perdu, alors que nous savons que nous pouvions l’emporter. Nous avons perdu de la capacité à presser haut », a encore regretté l’entraîneur des Gones, ce mercredi, en conférence de presse d’avant-match.

OL : Fonseca et son équipe se concentrent sur le match contre Angers

En effet, l’OL affronte Angers SCO, vendredi au Groupama Stadium, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca a avoué que lui et son équipe ont été frustrés, car c’était leur première défaite de la saison. Néanmoins, ils ont tourné la page. Ils se concentrent désormais sur la réception du SCO à Lyon.

« Nous avons travaillé en vue du prochain match. Nous avons parlé cette semaine de ce que nous pouvions faire pour nous améliorer. Les joueurs ont compris. L’essentiel pour l’équipe, c’est de continuer à travailler avec cette dynamique. Le plus important, c’est notre travail, et nous avons continué à travailler », a-t-il assuré.

Il faut souligner que le technicien Portugais pourra désormais avoir accès aux vestiaires de son équipe avant les matchs, à la pause et après la rencontre. Sa suspension, qui va jusqu’au 30 novembre 2025, est, en effet, allégée depuis le 15 septembre.