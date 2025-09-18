PSG : Rebondissement annoncé pour le choc contre le Barça !

Alors qu’il fait son entrée en lice ce jeudi sur le terrain de Newcastle United, le Barça ne sait toujours pas, où il recevra son premier match à domicile. Toutefois, le lieu du choc face au PSG se précise de plus en plus.

Le Barça ne jouera pas au Camp Nou ce weekend

La rénovation du Camp Nou est fortement retardée. Le mythique enceinte des Blaugranas n’est toujours pas encore prêt pour abriter des compétitions. Ce jeudi, le club catalan a ainsi annoncé que son stade ne pourra pas accueillir le match de la cinquième journée de Liga contre Getafe ce dimanche.

« Le FC Barcelone annonce que le match correspondant à la 5e journée de Liga, qui doit avoir lieu le dimanche 21 septembre, à 21h00, contre Getafe, ne pourra pas avoir lieu au Spotify Camp Nou. Le club continue de travailler activement pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains jours. C’est pourquoi le match se tiendra finalement au stade Johan Cruyff », écrit le Champion d’Espagne en titre.

Le Barça espère revenir au Camp Nou le 28 septembre, mais seulement avec 27.000 places, insuffisant pour l’UEFA. Le club vise un retour en Ligue des Champions au Camp Nou dès le 21 octobre, si la capacité dépasse 45.000 places. D’après les informations de Mundo Deportivo, le choc de la deuxième journée de la Ligue des Champions entre le Barça et le Paris SG prévu pour le 1er octobre prochain ne pourra pas se tenir dans l’enceinte historique.

Le Camp Nou ne sera pas disponible pour la rencontre qui se déroulera finalement au Stade Monjuic. Un stade où le PSG avait obtenu sa qualification lors du quart de finale retour de la saison 2023-2024. Le lieu de la rencontre n’a pas encore été officialisé, mais se précise peu à peu.