OL : Endrick, un casse-tête pour Pierre Sage avant Lyon-Lens

Pierre Sage avoue qu’Endrick est un véritable atout offensif pour Lyon, avant le match opposant l’OL au RC Lens, en coupe de France, jeudi.

OL : Avant le RC Lens, Endrick a été décisif à Marseille

L’OL s’est incliné devant l’OM au Vélodrome (3-2) lors du dernier Olympico, mais Endrick avait livré un meilleur match, comparativement à celui contre Nantes et le RC Strasbourg. Exclu à la Beaujoire, il avait agacé tout le monde au stade la Meinau, à cause de son jeu trop personnel et inefficace.

Mais à Marseille, l’attaquant Brésilien avait été plus collectif, et même un peu trop altruiste sur quelques occasions. Malgré la défaite de Lyon, il avait été crédité d’un bon match, avec deux passes décisives à la clé.

Pierre Sage séduit pas la palette du Brésilien contre l’OM

À la veille du quart de finale de la coupe de France, Pierre Sage assure que le joueur prêté à l’Olympique Lyonnais par le Real Madrid a une palette plus élargie, au regard de sa prestation lors de l’Olympico.

« Je trouve que dans son match contre Marseille, Endrick a apporté quelque chose de supplémentaire à tout ce qu’il avait montré jusqu’à maintenant, c’est le fait de s’ouvrir un peu plus aux autres, de s’inscrire dans le jeu collectif, où avant il faisait souvent les différences individuellement. Du coup, cela en fait encore un autre joueur », a-t-il souligné.

Coupe de France : Lens cherche comment maîtriser Endrick

Malgré les absences du buteur Pavel Sulc et d’Afonso Moreira dans l’équipe de Paulo Fonseca, l’entraîneur du Racing Club de Lens estime que l’OL n’est pas pour autant affaibli offensivement.

« Endrick va être de plus en plus dur à maîtriser, notamment s’il s’ouvre aux opportunités collectives et saisit celles qui s’ouvrent uniquement à lui. Il leur apporte une solution supplémentaire dans la profondeur », a indiqué Pierre Sage, par ailleurs ancien coach des Gones (30 novembre 2023 au 28 janvier 2025).

Pour rappel, le nouveau N°9 de Lyon est auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 8 matchs joués avec son nouveau club.

