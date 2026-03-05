ASSE : Annonce officielle ! Montanier et les Verts fixés

La date est désormais gravée dans le marbre. L’ASSE connaît le rendez-vous qui pourrait faire basculer sa saison. Face à Troyes, les hommes de Philippe Montanier joueront bien plus qu’un simple match de Ligue 2.

ASSE-Troyes : Un choc capital pour la montée en Ligue 1

Le calendrier a parlé : le duel entre l’AS Saint-Étienne et l’ESTAC Troyes se disputera le samedi 25 avril à 20h, dans un Chaudron qui promet d’entrer en ébullition. À trois journées de la fin, cette 32e étape de Ligue 2 ressemble à une demi-finale avant l’heure pour la montée en Ligue 1.

Pour Philippe Montanier, l’équation est très claire : gagner pour garder la main sur le destin stéphanois. Dans le Forez, on ne parle plus de calculs savants mais de sueur, d’orgueil et d’efficacité. L’heure n’est plus aux promesses, mais aux points.

Le souvenir d’un exploit fondateur

Les Verts savent qu’ils peuvent faire plier les Aubois. À l’aller, ils avaient frappé fort sur la pelouse troyenne, brisant une série d’invincibilité avec autorité. Une prestation aboutie, symbole d’un collectif capable d’allier discipline tactique et fulgurances offensives.

À Geoffroy-Guichard, l’histoire récente rappelle aussi qu’un succès face à Troyes peut servir de détonateur. Il y a deux saisons, une large victoire avait relancé une dynamique jusqu’aux barrages. Les supporters espèrent revivre ce frisson. Diffusée sur beIN SPORTS, la rencontre s’annonce électrique. Et si le destin des Verts passait, une fois encore, par une nuit en fusion dans le Chaudron ?

