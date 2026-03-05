PSG : Un renfort qui tombe à pic pour Luis Enrique ?

Après plusieurs semaines à jongler avec les absences, le PSG aperçoit enfin la lumière au bout du tunnel. À l’approche d’un calendrier exigeant, le retour annoncé d’Ousmane Dembélé pourrait offrir à Luis Enrique l’étincelle qui manquait à son animation offensive.

PSG : Dembélé, le retour qui change la donne

Le 17 février dernier, à Monaco en barrages de Ligue des Champions, Ousmane Dembélé quittait prématurément la pelouse, mollet touché, laissant le Paris Saint-Germain orphelin de ses accélérations fulgurantes. Depuis, le champion de France a dû composer sans l’un de ses dynamiteurs, contraint de revoir ses équilibres offensifs.

Bonne nouvelle pour le PSG : l’ancien Rennais a retrouvé l’entraînement collectif. Progressivement, sans brûler les étapes, il a rassuré le staff médical. Sa présence dans le groupe face à l’AS Monaco, vendredi en Ligue 1, n’est plus une utopie. Et dans un sprint final où chaque point compte, son retour tombe à pic pour Luis Enrique.

Une infirmerie qui se vide au meilleur moment

Ousmane Dembélé n’est pas le seul à pointer le bout de ses crampons. Senny Mayulu, également freiné par un souci au mollet, a repris avec le collectif. Même constat pour João Neves, remis de sa gêne à la cheville. Trois retours qui redonnent de la profondeur à un effectif sollicité sur tous les fronts. Pour le Paris SG, l’enjeu dépasse la simple réception de Monaco.

En toile de fond se profile un choc européen capital face à Chelsea. Luis Enrique sait qu’un effectif étoffé est une arme stratégique. Avec un Dembélé apte, Paris retrouve du déséquilibre, de la percussion et ce grain de folie qui fait basculer les grandes soirées. Reste à savoir si le technicien espagnol choisira la prudence ou l’audace. Une chose est sûre : le timing, lui, est parfait.

