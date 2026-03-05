Le Stade Rennais enregistre un départ historique

Une page se tourne au Stade Rennais. Après sept années et demie passées dans les arcanes du pouvoir rennais, un pilier de la direction plie bagage. Le SRFC voit l’un de ses architectes de l’ombre quitter le navire, ouvrant une nouvelle ère en coulisses.

Stade Rennais : Un visage fort de la stratégie rennaise s’en va

Dans un club où la lumière se braque sur les attaquants et les entraîneurs, certains travaillent loin des projecteurs. Richard Declaude faisait partie de ces hommes-clés. Directeur général adjoint en charge du développement économique, il a contribué à structurer la croissance du Stade Rennais, consolidant son assise commerciale et son attractivité auprès des partenaires.

Son départ, annoncé en interne, selon Ouest-France, n’a rien d’anodin. Après avoir collaboré avec plusieurs présidents successifs, il incarnait une forme de continuité dans un environnement souvent agité. Une mémoire vive du club, capable de conjuguer ambition sportive et rigueur budgétaire.

Un tournant stratégique pour le SRFC

Ce retrait intervient dans un contexte de recomposition plus large de l’organigramme. Ces dernières semaines, les mouvements se multiplient dans les bureaux du Roazhon Park. La direction rennaise ajuste ses lignes, à la recherche d’un nouvel équilibre entre performance sportive et puissance économique.

Declaude assurera une transition méthodique avant de se consacrer à un nouveau défi professionnel. Pour Rennes, l’enjeu est désormais clair : maintenir le cap sans perdre l’expertise accumulée. Dans le football moderne, les victoires ne se construisent pas seulement sur la pelouse. Elles se préparent aussi dans les bureaux, là où chaque signature peut valoir un trophée.

