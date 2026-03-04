PSG : L’annonce choc sur Fabian Ruiz !

Blessé au genou depuis fin janvier, Fabian Ruiz reste prisonnier d’une douleur tenace qui retarde son retour avec le PSG. À l’approche d’échéances capitales en Ligue 1 et en Ligue des champions, le clan de l’international espagnol a livré une déclaration forte qui refroidit les espoirs parisiens.

PSG : Une convalescence qui s’éternise pour Fabian Ruiz

Touché lors d’un déplacement européen à Lisbonne, le milieu du Paris Saint-Germain n’a plus foulé les pelouses hexagonales depuis plusieurs semaines. Malgré une reprise individualisée, les sensations ne sont pas au rendez-vous et le genou gauche continue de grincer là où Paris espérait déjà l’entendre rugir.

À 29 ans, l’ancien cadre de la Roja avance avec prudence. Le staff médical temporise, conscient qu’un retour précipité pourrait coûter plus cher que quelques matches manqués. En interne, on parle de gestion fine, presque chirurgicale, à l’heure où chaque point compte, pour Fabian Ruiz.

Le message clair envoyé aux supporters

Mais c’est surtout la sortie du clan Ruiz qui a marqué les esprits ces dernières heures. « Tant qu’il aura des douleurs, il ne reviendra pas », a-t-il lâché dans les colonnes du Parisien. Une phrase simple, presque sèche, qui sonne comme un rappel à la réalité pour les supporters et le staff parisiens.

À l’approche du choc face à Chelsea FC en huitièmes de finale de Ligue des champions de l’UEFA, l’incertitude demeure totale. Pour le PSG, leader de Ligue 1, l’absence de Ruiz pourrait peser lourd. Paris devra peut-être avancer sans son métronome, en attendant que le silence du genou laisse enfin place au tempo du terrain.

