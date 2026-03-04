Mercato : Le SRFC défie l’OM pour une révélation de Ligue 1

En pleine lutte pour une place européenne à l’issue de la saison, le SRFC travaille également déjà sur le prochain mercato estival. Une révélation de Ligue 1 serait ainsi sur les tablettes du club rennais, tout comme l’OM et le RC Lens.

Bataille royale entre le SRFC, l’OM et le RC Lens

À 23 ans, il est une des révélations de la saison en Ligue 1 et se montre avec ses actions et ses buts spectaculaires. Fils du légendaire Mickaël Pagis, Pablo Pagis réalise une grande saison sous les couleurs du FC Lorient. Auteur de 8 buts et 1 passe décisive en 21 matches de Ligue 1, le natif de Montbéliard affole déjà le marché des transferts, notamment en France.

Lisez aussi : Stade Rennais : Trois forfaits confirmés avant l’OGC Nice

En effet, selon les informations de Média Foot, l’Olympique de Marseille aurait pris des renseignements sur Pablo Pagis. Rien d’officiel pour l’instant, mais l’intérêt est réel, assure le média sportif. La perspective de miser sur le fils de Mickaël Pagis, qui a porté le maillot du club entre 2006 et 2007, ne laisse pas insensibles les supporters marseillais.

À voir

PSG : Luis Enrique retrouve le sourire à Paris avant Chelsea

Mobile, intelligent dans ses déplacements, capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque, Pablo Pagis coche plusieurs cases. Mais l’OM n’est pas seul sur ce coup et pourrait même se faire doubler dans ce dossier. En Bretagne, le Stade Rennais suivrait de près la situation du meilleur joueur du FC Lorient.

Passé par les catégories jeunes du SRFC, Pagis pourrait être tenté par un retour au bercail. Et la présence de son père dans le staff de l’académie des Rouge et Noir pourrait l’inciter à venir s’imposer dans son club formateur. Désireux de renforcer son secteur offensif, Franck Haise, l’entraîneur du SRFC, verrait en lui un profil en pleine maturité.

Lisez aussi : Stade Rennais : Le verdict tombe pour Jérémy Jacquet !

Mais Loïc Désiré, le directeur sportif rennais, devra aussi compter avec la concurrence du RC Lens sur cette piste. Avec la perspective d’une compétition européenne, les dirigeants lensois pensent à densifier l’effectif cet été, notamment en attaque.

À voir

Mercato OM : Un renfort de taille débarque pour Habib Beye !

Pour le coach Pierre Sage, un joueur polyvalent comme Pagis représenterait une option précieuse dans la rotation offensive. Toutefois, rien n’est encore établi dans cette affaire puisque le principal concerné rêve d’un cador européen pour la suite de sa carrière.

Pablo Pagis rêve du FC Barcelone

Auteur d’une très belle saison avec le FC Lorient, Pablo Pagis pourrait aspirer à voir plus haut la saison prochaine. Sûrement pas encore au FC Barcelone, mais le protégé d’Olivier Pantaloni garde cet objectif en tête. Dans un entretien accordé Eurosport, l’ancien attaquant de Laval a confié son rêve de jouer un jour pour le club catalan.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Après Jacquet, un autre crack sur le départ ?

« Dans quel club je me verrai un jour ? Waouh. (Il réfléchit.) Pour moi, le prime, c’est Barcelone. C’est vraiment l’équipe, le club, où j’aimerais jouer à mon prime, comme on dit. C’est l’équipe qui a bercé mon enfance, vraiment. Je regardais tout le temps leurs matches. Avec la MSN (Messi, Suarez, Neymar), c’était incroyable. Et c’est vrai que je suis tombé amoureux de ce club-là », a confié Pablo Pagis, qui pourrait aller grandir dans un top club de Ligue 1 pour attirer les regards du Barça.

À Lorient, la situation est surveillée de près. Si aucune offre concrète n’a encore été transmise, l’intérêt simultané de trois clubs ambitieux de Ligue 1 pourrait rapidement faire grimper les enchères autour de Pablo Pagis. Sous contrat jusqu’en 2027, le numéro 10 des Merlus est estimé à 5 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Le Stade Rennais confirme une terrible nouvelle pour Haise !

À voir

ASSE : Un nouveau leader secoue le vestiaire à Saint-Etienne

Mercato : Le SRFC déniche le successeur de Jérémy Jacquet !

Stade Rennais : Premier gros coup dur pour Franck Haise !

À voir

Coup de tonnerre ! Le PSG tient sa première recrue de l’été