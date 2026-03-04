Catastrophe ! L’OM dit adieu à la Coupe de France

L’OM rêvait d’un printemps en fanfare, il s’est réveillé dans le fracas des tirs au but. Dominateur par séquences mais trop friable dans les moments clés, Marseille quitte la Coupe de France, renversé par un Toulouse audacieux et clinique, en quarts de finale.

OM-Toulouse : Un départ tonitruant, puis le doute pour Marseille

Le Vélodrome n’avait pas encore fini de s’asseoir que Mason Greenwood frappait déjà. Après une faute précoce dans la surface, l’attaquant anglais transformait son penalty avec sang-froid (1-0, 2e), lançant l’OM vers un scénario idéal. Marseille confisque le ballon, étouffe les relances toulousaines et affiche l’assurance des grandes soirées.

Mais la Coupe de France adore les rebondissements. Sur le premier corner adverse, Charlie Cresswell dévie de la tête, repoussé dans un premier temps par Geronimo Rulli, et Yann Gboho surgit pour égaliser (1-1, 13e). En un instant, la ferveur marseillaise se muait en tension palpable.

Un chassé-croisé spectaculaire

Au retour des vestiaires, le rythme s’emballe. Longtemps frustré par l’organisation défensive du TFC, l’OM retrouvait l’étincelle grâce à Igor Paixão, auteur d’une frappe somptueuse pour redonner l’avantage aux siens (2-1, 56e). Le Vélodrome explose, persuadé que le plus dur était fait.

Erreur de jugement. Toulouse, redoutable sur coups de pied arrêtés, répond encore par Cresswell, dont la tête puissante ne laissait cette fois aucune chance à Rulli (2-2, 60e). Deux buts partout, deux équipes à égalité, et une tension qui grimpe à chaque minute.

Les tirs au but fatals aux Olympiens

La fin de match voyait les gardiens s’illustrer, les jambes se raidir et les esprits s’échauffer. Faute de vainqueur dans le temps réglementaire, tout se jouait aux tirs au but, cet exercice cruel qui ne pardonne rien. Et cette fois, le sort choisissait son camp. Deux tentatives marseillaises manquées offraient à Toulouse une qualification historique (4-3 tab). L’OM, qui espérait renouer avec un trophée majeur, voit son rêve s’éteindre brutalement.

