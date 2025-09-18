Surprise à l’OM : Un joueur porte plainte contre Longoria !

C’est la grosse information de ce jeudi soir du côté de l’OM. Au lendemain de la défaite contre le Real Madrid en Ligue des Champions, un ancien joueur marseillais a porté plainte contre Pablo Longoria, le président du club phocéen.

Chancel Mbemba attaque l’OM et Longoria

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journal L’Équipe, Chancel Mbemba, qui a rejoint librement les rangs du LOSC Lille cet été, a déposé une plainte il y a quelques mois visant l’OM et son président Pablo Longoria.

« Les retrouvailles face à l’OM, prévues le premier week-end de décembre en Championnat, s’annoncent fraîches puisque, selon nos informations, de sources concordantes, le joueur a déposé une plainte, il y a de longs mois déjà, auprès du parquet de Marseille, à la suite de sa mise à l’écart l’an passé », explique le quotidien sportif.

Les accusations portent principalement sur du harcèlement moral, en lien avec sa mise à l’écart, ainsi que sur des pressions liées à des tentatives de transfert. Le défenseur central de 31 ans, Chancel Mbemba, qui a passé une saison blanche avant de rejoindre Lille cet été, estime avoir été victime d’un traitement injuste. Le parquet de Marseille, sollicité sur l’avancée du dossier, n’a pas souhaité confirmer ni infirmer l’existence d’une enquête en cours.

Contacté par le média, l’Olympique de Marseille n’a souhaité « faire aucun commentaire » au sujet de cette affaire et de l’international congolais, qui avait été mis à pied et écarté après une altercation verbale avec Ali Zarrak, bras droit du directeur sportif, Medhi Benatia. Concentré sur son avenir sportif ces dernières semaines, Chancel Mbemba, dont l’avocat n’a pas donné suite, devait, lui, décider d’éventuelles nouvelles orientations à donner à cette affaire sans fin.