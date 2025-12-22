OL Mercato : Lyon annonce son premier transfert hivernal

L’OL a transféré un jeune joueur de son équipe en Bundesliga, comme pressenti ces dernières semaines. La transaction a été officialisée ce lundi.

Mercato OL : Saël Kumbedi transféré définitivement à Wolfsburg

Le VfL Wolfsburg n’a pas attendu la fin de la saison pour recruter Saël Kumbedi à l’OL. Il a acté le transfert définitif du jeune défenseur, ce lundi 22 décembre, soit quatre mois seulement après son prêt au club allemand. C’est ce qu’a annoncé le club rhodanien dans un communiqué officiel.

« L’Olympique Lyonnais annonce le transfert définitif de Saël Kumbedi à Wolfsburg. Le club de Bundesliga a levé l’option d’achat fixée à 6 millions d’euros, assortie de bonus pouvant atteindre 2 M€, ainsi que d’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future », a-t-il informé.

C’est désormais définitif : Saël Kumbedi est transféré à Wolfsburg



Le défenseur, arrivé à l’OL en 2022, aura disputé 62 matchs sous nos couleurs



Bonne continuation en Bundesliga, Saël 🤝🔴🔵https://t.co/IwOPEcGTqX pic.twitter.com/kQeS5zEqu7 — Olympique Lyonnais (@OL) December 22, 2025

Lyon a réalisé une bonne opération financière, car l’arrière droit de 20 ans avait rejoint les Gones en provenance de provenance du Havre AC, le 31 aout 2022 contre un million d’euros. « L’OL remercie Saël pour son engagement et son attitude exemplaire au club et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite en Allemagne », a conclu le club de la capitale des Gaules.

Pour rappel, Saël Kumbedi a disputé 62 matchs avec l’OL, toutes compétitions confondues. Cette saison, l’international U21 français a pris part à 9 matchs en Bundesliga, a été titulaire à 8 reprises et a délivré 4 passes décisives avec Les Loups.

