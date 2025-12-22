Bombe au PSG : L’agent de clan Vitinha discute avec le Real

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid va-t-il parvenir à chiper Vitinha des mains du PSG ? L’agent du milieu de terrain portugais pourrait notamment faciliter la transaction. Explications.

Mercato PSG : Jorge Mendes prêt à envoyer Vitinha au Real

Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 41,50 millions d’euros, Vitinha est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Troisième au dernier Ballon d’Or remporté par son coéquipier Ousmane Dembélé, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est régulièrement associé au Real Madrid. Après avoir perdu Luka Modric et Toni Kroos, le club espagnol voit en Vitinha le profil idéal pour donner un second souffle à un entrejeu qui ne fait plus du tout rêver.

Et ces dernières heures, le média espagnol Defensa Central assure que Florentino Pérez, le président du Real, aurait approché l’agent du joueur de 25 ans pour prendre la température. Toujours selon la même source, même si le PSG n’est pas en danger dans ce dossier, vu que l’international portugais est sous contrat jusqu’en juin 2029, la Maison-Blanche garde espoir et pense pouvoir convaincre l’entourage de Vitinha, notamment son représentant Jorge Mendes.

En effet, le portail ibérique rapporte que Florentino Pérez miserait tout sur Mendes pour arriver à ses fins dans ce dossier. « Une personne clé pourrait faciliter le transfert de Vitinha. L’agent de Vitinha est Jorge Mendes, ce qui pourrait s’avérer déterminant pour l’avenir du milieu de terrain. Il est important de noter que, lorsqu’il s’agit de transférer ses joueurs, son principal objectif est le profit.

Un transfert de Vitinha au Real Madrid pourrait donc lui être profitable », analyse le journaliste Borja Diaz, qui pense donc que l’homme d’affaires portugais pourrait pousser le numéro 17 du Paris SG en faveur d’un transfert au Real Madrid afin d’empocher une belle commission. De quoi faire espérer au Real Madrid une possible arrivée du métronome parisien l’été prochain ? Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos préparent déjà la riposte.

Vitinha vers une nouvelle prolongation ?

Il y a quelques semaines, le média britannique Caught Offside annonçait que l’avenir de Vitinha est très clair dans l’esprit des dirigeants du Paris Saint-Germain. Alors que certains médias évoquaient un possible transfert à Liverpool, le Champion de France et d’Europe en titre ne penserait même pas à un départ du natif de Vila das Aves. L’ancien joueur du FC Porto voit son avenir à long terme au PSG, qui le considère comme un l’élément important du système de Luis Enrique et donc intouchable.

D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi pourrait adopter un plan similaire à celui avec Marco Verratti pour garder le plus longtemps possible Vitinha à Paris. Après une première prolongée signée en février dernier, le PSG préparerait une nouvelle prolongation pour Vitinha en même temps que l’entraîneur Luis Enrique, selon le journal AS. « Vitinha serait même une priorité », indique le quotidien madrilène.

