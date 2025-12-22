Mercato OM : Un accord génial de l’OL irrite Marseille !

Afficher l’index Masquer l’index
La direction de l’OL est en passe de boucler l’arrivée d’un milieu offensif cert hiver. Ce transfert imminent passe très mal auprès des fans de l’OM.
Mercato : Himad Abdelli proche de l’OL, l’OM en colère
La rivalité entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais s’invite sur un autre terrain : celui du mercato hivernal. En effet, la direction de l’OL a surpris tout le monde en lançant une offensive pour Himad Abdelli. Une approche concluante puisque le milieu offensif algérien aurait son aval pour signer à Lyon dès le mois de janvier.
Les dirigeants de l’OL espèrent à présent conclure l’affaire avec le SCO d’Angers pour une somme avoisinant un million d’euros. Le joueur de 26 ans représenterait une belle recrue à moindre coût pour les Gones. Ceux-ci ont surtout pris de court leurs concurrents dans le dossier, à commencer par l’OM. La nouvelle d’un accord entre Himad Abdelli et Lyon provoque d’ailleurs une vive irritation à Marseille.
La passivité de Medhi Benatia sur ce dossier dénoncée
Les supporters olympiens, très actifs sur les réseaux sociaux, ont exprimé leur frustration face à cette « passivité » du directeur sportif Medhi Benatia. Ils estiment que laisser Himad Abdelli s’engager chez le rival rhodanien pour un montant aussi modeste est « incompréhensible ». Certains fans de l’OM sont convaincus que l’Algérien est le renfort créatif idéal et supérieur à certaines recrues.
« Il est bien meilleur que Vermeeren, O’Riley et Gomes », « faut se réveiller là, il peut pas nous passer sous le nez », « Benatia, c’est faute professionnel si tu le laisses à Lyon », peut-on lire dans les commentaires. Reste à savoir si la direction de l’OM saura réagir avant que l’OL ne boucle l’opération.
Si Lyon parvient à ses fins, ce coup de maître risque de laisser un goût amer aux Marseillais. Surtout qu’un nouveau numéro dix est vivement attendu à l’Olympique de Marseille durant ce mercato d’hiver.
