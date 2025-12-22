Mercato OM : Un accord génial de l’OL irrite Marseille !

La direction de l’OL est en passe de boucler l’arrivée d’un milieu offensif cert hiver. Ce transfert imminent passe très mal auprès des fans de l’OM.

Mercato : Himad Abdelli proche de l’OL, l’OM en colère

La rivalité entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais s’invite sur un autre terrain : celui du mercato hivernal. En effet, la direction de l’OL a surpris tout le monde en lançant une offensive pour Himad Abdelli. Une approche concluante puisque le milieu offensif algérien aurait son aval pour signer à Lyon dès le mois de janvier.

Les dirigeants de l’OL espèrent à présent conclure l’affaire avec le SCO d’Angers pour une somme avoisinant un million d’euros. Le joueur de 26 ans représenterait une belle recrue à moindre coût pour les Gones. Ceux-ci ont surtout pris de court leurs concurrents dans le dossier, à commencer par l’OM. La nouvelle d’un accord entre Himad Abdelli et Lyon provoque d’ailleurs une vive irritation à Marseille.

La passivité de Medhi Benatia sur ce dossier dénoncée

Les supporters olympiens, très actifs sur les réseaux sociaux, ont exprimé leur frustration face à cette « passivité » du directeur sportif Medhi Benatia. Ils estiment que laisser Himad Abdelli s’engager chez le rival rhodanien pour un montant aussi modeste est « incompréhensible ». Certains fans de l’OM sont convaincus que l’Algérien est le renfort créatif idéal et supérieur à certaines recrues.

« Il est bien meilleur que Vermeeren, O’Riley et Gomes », « faut se réveiller là, il peut pas nous passer sous le nez », « Benatia, c’est faute professionnel si tu le laisses à Lyon », peut-on lire dans les commentaires. Reste à savoir si la direction de l’OM saura réagir avant que l’OL ne boucle l’opération.

Si Lyon parvient à ses fins, ce coup de maître risque de laisser un goût amer aux Marseillais. Surtout qu’un nouveau numéro dix est vivement attendu à l’Olympique de Marseille durant ce mercato d’hiver.

