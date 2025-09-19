Stade Rennais : Lepaul lance un avertissement au FC Nantes

Le Stade Rennais se prépare à un déplacement brûlant à La Beaujoire ce samedi pour défier le FC Nantes lors de la 5ᵉ journée de Ligue 1. Avant ce derby électrique, Estéban Lepaul a livré un message fort en conférence de presse.

FC Nantes – Stade Rennais : « C’est une rivalité qui me parle », Estéban Lepaul

À deux jours du choc, l’attaquant de 25 ans n’a pas caché son excitation. « C’est une rivalité qui me parle. Je sais que c’est un match attendu et je connais bien la notion de derby, ayant été formé à l’OL, avec celui face à l’ASSE », a confié Lepaul. Pour l’ancien Angevin, l’enjeu dépasse le simple cadre sportif : « Cette rencontre est importante pour les supporters, pour le peuple rennais. »

Conscient de l’importance de l’événement, il a insisté sur la nécessité d’entrer fort dans la partie. « Nous voulons aborder le match de la meilleure des manières et enchaîner avant Lens, afin d’être sur une bonne dynamique », a-t-il ajouté.

Un transfert ambitieux et des attentes élevées

Recruté cet été pour 15 millions d’euros, bonus compris, Lepaul symbolise les ambitions rennaises. L’attaquant attend désormais un premier succès dans un derby sous ses nouvelles couleurs. Samedi, il aura l’occasion de marquer les esprits dans un duel où chaque but compte double aux yeux des supporters.