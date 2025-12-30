Mercato ASSE : Le nom d’un entraîneur libre associé à Sainté

Franck Haise est présenté comme un profil qui pourrait intéresser l’ASSE pour la succession d’Eirik Horneland, depuis son limogeage de l’OGC Nice.

Mercato : Franck Haise proposé à Saint-Etienne

Franck Haise a été limogé par la nouvelle direction de l’OGC Nice et remplacé par un ancien entraîneur du club, Claude Puel. Libre depuis le dimanche 28 décembre, le technicien de 54 ans cherche un nouveau club ou rebondir rapidement, après seulement une saison et demie sur le banc du Gym.

Alors qu’Eirik Horneland est annoncé sur la sellette à l’ASSE, il n’est exclu que Kilmer Sports Ventures se penche sur le profil du désormais ex-coach des Aiglons, au cas où l’entraîneur des Verts est viré. La tendance est évoquée par Top Mercato, qui estime que le projet du groupe canadien pourrait bien correspondre à Franck Haise.

« Un départ d’Eirik Horneland, en deuxième partie de saison ou l’été prochain, pourrait permettre à Franck Haise de se trouver encore une fois au sein d’un projet excitant, avec des moyens financiers élevés », indique le site internet.

Pour rappel, le natif de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) a entraîné le FC Lorient (2016), puis le RC Lens (2020-2024). Il avait remplacé Francesco Farioli sur le banc de l’OGC Nice en juin 2024. Reste à savoir si le profil de Haise va coller avec les critères de Kilmer Sports Ventures à Saint-Etienne.

