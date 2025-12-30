Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Junior Mwanga !

Ça se bouscule pour l’avenir de Junior Mwanga au FC Nantes. Les Kita ont scellé son sort.

Mercato FC Nantes : Kita tranche sur le dossier Mwanga

Le mercato d’hiver du FC Nantes s’annonce agité. Waldemar Kita prévoit au moins trois renforts supplémentaires pour tenter de redresser l’équipe. À l’inverse, certains dossiers restent flous, à commencer par celui de Junior Mwanga, prêté cette saison par Strasbourg. Un possible rappel par le club alsacien a circulé ces derniers jours. Des rumeurs désormais démenties.

Actuellement 17e de Ligue 1 à l’approche de 2026, le FC Nantes joue sa survie. Pour maximiser ses chances de maintien, le président nantais entend offrir des moyens concrets à son nouvel entraîneur, Ahmed Kantari. Le club cible des renforts à tous les postes. Mais la Jonelière pourrait aussi connaître des départs. Le cas de Junior Mwanga a récemment animé l’actualité. Lundi, le média Fan FC Nantes Foot évoquait un possible retour du milieu de terrain à Strasbourg. Ce mardi, ces informations ont été contestées.

À 22 ans, Mwanga est loin d’être un élément secondaire. Sixième joueur le plus utilisé par le FCN, il totalise 14 apparitions en Ligue 1 pour un but. Après un prêt au Havre la saison passée, l’ancien Bordelais avait rejoint Nantes pour gagner en temps de jeu. Selon le journaliste Emmanuel Merceron, le FC Nantes souhaite conserver le joueur, et Strasbourg n’a entrepris aucune démarche pour le rapatrier. Sauf retournement de situation, Junior Mwanga devrait donc terminer la saison sous le maillot nantais.

