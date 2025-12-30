Coup de théâtre à l’OM : Robinio Vaz au bord de la rupture

Voilà des mois que Robinio Vaz et l’OM discutent d’une prolongation qui ne vient pas. Si que la direction marseillaise envisage désormais de le vendre.

Mercato : Ça se tend sérieusement entre Robinio Vaz et l’OM

L’ascension de Robinio Vaz se transforme en un véritable casse-tête pour l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 18 ans a brûlé les étapes sous les ordres de Roberto De Zerbi, devenant une alternative crédible en pointe. Ses performances sur le terrain le prouvent.

Le jeune buteur en est à 4 buts inscrits en Ligue 1 et des apparitions remarquées en Ligue des Champions. Au point où la direction de l’OM a rapidement entamé des discussions avec Robinio Vaz afin de prolonger son bail. Cette prolongation devait initialement être bouclée avant la fin de l’année 2025.

Lire aussi : Grosse inquiétude à l’OM : Robinio Vaz en plein doute !

À voir

Mercato OGC Nice: Claude Puel tente un sacré coup en défense

Sauf que jusqu’ici, rien n’a été acté entre les deux parties. La lenteur des négociations coïncide étrangement avec le passage à vide de Robinio Vaz. Celui-ci n’a plus été décisif depuis plus de deux mois avec l’Olympique de Marseille. Cela suscite diverses questions dans les rangs phocéens.

Un salaire aligné sur les standards anglais

Selon les informations recueillies par Le Phocéen, le nœud du problème est avant tout financier. Robinio Vaz percevrait l’un des salaires les plus bas du vestiaire. Son entourage, conscient de l’intérêt grandissant de plusieurs clubs, réclamerait une meilleure revalorisation salariale.

Le clan du jeune joueur exigerait des émoluments alignés sur les standards anglais. Ces exigences sont jugées trop élevées par la direction de l’OM. Céder à de telles réclamations ouvrirait même une brèche dangereuse dans la structure salariale du club. Cela créerait un précédent difficile à gérer avec les autres jeunes talents.

Face à cette impasse, la position de Pablo Longoria et Medhi Benatia est claire : l’institution prime sur les individualités. Les dirigeants marseillais songeraient même à placer leur pépite sur le marché dès cet hiver. Le dialogue est encore ouvert entre Robinio Vaz et l’OM. Mais le temps presse pour éviter un divorce prématuré.

Lire la suite sur Robinio Vaz :

Mercato OM : Terrible nouvelle en vue pour Robinio Vaz ?

À voir

ASSE Mercato : Réponse cash d’une cible préférée de Sainté

Mercato OM : Plus de 16M€ ? Grosse révélation sur Robinio Vaz

Mercato OM : Le choix fort de Robinio Vaz pour son avenir