Mercato FC Nantes : C’est fait, un top joueur débarque à Nantes !

Gros coup de Waldemar Kita à l’approche du mercato hivernal. Une nouvelle recrue est attendue au FC Nantes.

Mercato FC Nantes : Ibrahima Sissoko vers le FCN !

Le FC Nantes accélère sur le mercato pour renforcer l’équipe dès janvier. La direction nantaise a trouvé un accord avec Bochum, club allemand de D2, pour recruter Ibrahima Sissoko, ancien milieu du Racing Club de Strasbourg. Sissoko devrait débarquer contre 2 millions d’euros.

Après avoir recruté Deiver Machado (RC Lens) début décembre et obtenu le prêt de Rémy Cabella (Olympiakos, officialisation le 1er janvier), Nantes vise également le prêt de Zakaria Aboukhlal (Torino). Les Kita foncent également sur Ibrahima Sissoko.

Le profil du milieu de terrain correspond aux besoins du FC Nantes. Ahmed Kantari, le nouvel entraîneur, apprécie sa polyvalence et son expérience. Sissoko a joué à Brest (2015-2018 : 32 matches, 1 but, 2 passes) avant de rejoindre Strasbourg (2018-2024 : 198 matches, 5 buts, 14 passes). Milieu central ou défensif, Sissoko renforce un secteur affaibli par les blessures répétées de Francis Coquelin. Il a rejoint Bochum à l’été 2024, après la relégation du club allemand en D2.

International malien, Sissoko est actuellement à la CAN. Sa saison 2024-2025 a été perturbée par une rupture de l’articulation acromio-claviculaire en août. Il a disputé six matches en D2 pour 339 minutes et trois buts avant de revenir à la compétition fin novembre. Restant sur le banc face à la Zambie, il devrait rejoindre Nantes après la CAN.

