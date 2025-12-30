OM : Officiel, De Zerbi tient un renfort avant Nantes !

Avant la réception du FC Nantes, l’OM enregistre un important retour en son sein. Roberto De Zerbi récupère Pierre-Emerick Aubameyang.

OM-Nantes : De Zerbi récupère Pierre-Emerick Aubameyang

L’Olympique de Marseille va lancer son année 2026 par un choc au Vélodrome. Les Olympiens tenteront de s’imposer ce dimanche face au FC Nantes. Le club phocéen est actuellement 3e. Une victoire est nécessaire pour se relancer dans la course au titre. Mais avant ce choc OM-Nantes, Roberto De Zerbi bénéficie d’une nouvelle inattendue.

Son buteur Pierre-Emerick Aubameyang fait son retour à Marseille. Son parcours à la CAN 2025 se termine assez tôt. Le Gabon étant éliminée avant même le troisième match de poule face à la Côte d’Ivoire. La fédération gabonaise (Fegafoot) a alors choisi de libérer son capitaine. Aubam est attendu dans les prochaines heures à l’OM. Son retour imminent est toutefois marqué par une incertitude physique.

Le doute plane sur sa participation

L’ancien Barcelonais a été victime d’une gêne à la cuisse gauche après la rencontre face au Mozambique (2-3). Le joueur de 36 ans a été ménagé par son staff national afin de préserver sa santé. Une collaboration étroite entre les médecins de l’OM et ceux de la sélection a facilité cette prise de décision.

‼️🔵⚪️ | 🇬🇦



En accord avec la fédération gabonaise pierre-Emerick Aubameyang va faire son retour à Marseille. Il ne disputera pas le dernier match de la CAN.



COMMUNIQUÉ de la fédération du GABON :



« En concertation avec son club, les staffs médicaux ont consenti de préserver… pic.twitter.com/tz7UKKxKDd — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 30, 2025

« Les résultats sportifs ayant écourté le séjour des Panthères à cette Coupe d’Afrique des Nations, en concertation avec son club », peut-on lire dans le communiqué. Aubameyang revient donc à Marseille pour poursuivre ses soins. Ce renfort est essentiel pour De Zerbi, même si une question demeure. Sera-t-il opérationnel face au FC Nantes ? Cela dépendra de l’évolution de sa récupération dans les prochains jours.

