FC Nantes – Stade Rennais : Le SRFC met déjà le feu avant le derby

À trois jours d’un derby bouillant, le Stade Rennais a choisi d’attiser les braises. Une vidéo mettant en avant Quentin Merlin et Valentin Rongier, tous deux anciens Nantais, a enflammé les réseaux et piqué l’orgueil des supporters du FC Nantes.

FC Nantes – Stade Rennais : Merlin et Rongier, symboles d’une provocation calculée du SRFC

Mercredi après-midi, le Stade Rennais a diffusé des images de son entraînement. Rien d’inhabituel au premier abord : musculation, étirements, sourires complices. Mais le montage n’a rien d’anodin : la séquence s’ouvre sur Quentin Merlin, se poursuit avec Valentin Rongier, puis se conclut avec les deux hommes quittant la salle ensemble.

Difficile d’y voir un hasard. Le latéral gauche et le milieu de terrain, formés à Nantes, savent que leur retour à la Beaujoire samedi sera explosif. En choisissant de les mettre en avant, le club rennais joue avec les émotions, comme pour rappeler à ses rivaux que leurs enfants prodiges portent désormais le rouge et noir.

Une union sacrée avant la tempête

Ce clin d’œil ne s’adresse pas seulement aux Canaris. Il vise aussi les supporters rennais, parfois réticents à accueillir ces deux recrues. Rongier, notamment, avait par le passé tenu des propos moqueurs envers le FC Nantes, de quoi alimenter la rancune des Jaune et Vert.

En s’affichant décontractés, Merlin et Rongier donnent le ton : aucune appréhension apparente avant d’entrer dans l’arène. Mais l’histoire du derby est faite de tensions, et samedi, sous l’électricité de la Beaujoire, leurs sourires risquent de se transformer en crispations. Rennes, de son côté, a déjà gagné une première manche : celle de la communication.