Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Robinio Vaz !

Robinio Vaz va certainement vivre un mercato hivernal très mouvementé. Même si l’OM souhaite le conserver, des offres alléchantes arrivent pour son transfert.

Mercato : L’OM sous pression, Brentford prêt à mettre 25 M€ pour Robinio Vaz

Il n’y a pas que Darryl Bakola qui crispe la direction de l’Olympique de Marseille en ce moment. Robinio Vaz est lui aussi en train de se rapprocher de la porte de sortie. Les négociations pour prolonger son contrat expirant en juin 2028 stagnent. Ce blocage n’a pas échappé aux observateurs européens, et notamment aux écuries de Premier League.

Lire aussi : Mercato OM : Un gros départ se précise à Marseille !

À voir

OM : Officiel, De Zerbi tient un renfort avant Nantes !

Après Arsenal et Chelsea, un troisième club anglais est chaud pour le déloger de l’OM. Selon les indiscrétions du média Le Phocéen, Brentford est prêt à poser 25 millions d’euros sur la table des négociations pour Robinio Vaz. Cette somme est loin d’être négligeable pour le jeune joueur, mais aussi pour l’Olympique de Marseille.

Des exigences salariales bloquent sa prolongation à Marseille

L’état-major olympien fait face à un véritable dilemme dans ce dossier. D’un côté, Robinio Vaz incarne le futur du club. De l’autre, une telle somme pour un joueur en plein doute contractuel permettrait de réaliser une plus-value colossale. La tentation de céder aux sirènes britanniques est donc immense.

Surtout que le jeune joueur peine à retrouver son impact du début de saison. Il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis plus de deux mois. Et ses exigences pour prolonger son bail semblent hors de portées de l’OM. Les dirigeants phocéens, Pablo Longoria et Medhi Benatia, devront donc trancher entre la volonté de verrouiller leur jeune crack et la réalité économique du marché. Le choix ne devrait pas tarder.

Lire la suite sur l’OM:

Mercato OM : Marseille recalé pour un milieu à 20M€ !

OM-Nantes : De Zerbi sous pression, deux sanctions en vue

À voir

Mercato ASSE : Le nom d’un entraîneur libre associé à Sainté

Mercato : L’OM en feu, une piste inattendue relancée !