Mercato : Un Champion d’Europe d’accord pour signer au PSG !

En attendant l’ouverture du mercato hivernal pour savoir quel nouveau visage va débarquer au PSG, Luis Campos s’active pour boucler des dossiers urgents en interne. Un Champion d’Europe pourrait ainsi parapher un nouveau bail dans les semaines ou mois à venir.

Mercato : Le PSG avance pour un milieu de terrain

À quelques jours du mercato hivernal, de nombreux noms sont évoqués du côté du Paris Saint-Germain, qui semble chercher quelques renforts pour la seconde partie de saison. Mais les dirigeants parisiens souhaitent surtout vouloir garder leurs meilleurs éléments, en commençant par ceux dont le contrat se termine bientôt.

Lisez aussi : Mercato PSG : Accord conclu pour Diomande ?

À voir

Mercato OGC Nice: Claude Puel tente un sacré coup en défense

Dans cette optique, Luis Campos serait passé à l’action pour prolonger dans un avenir proche Fabian Ruiz. D’après le journaliste Orazio Accomando, des contacts sont en cours pour une prolongation du milieu de terrain espagnol. « Le PSG a lancé les premiers contacts pour la prolongation de Fabian Ruiz », assure le spécialiste de Sport Mediaset.

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Napoli pour 22,50 millions d’euros, le joueur de 29 ans est actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2027. Essentiel dans l’entrejeu parisien avec Vitinha et Joao Neves, le Champion d’Europe 2024 se sent bien à Paris et pourrait donc rapidement parvenir à un accord avec sa direction pour parapher un nouveau bail.

Fabian Ruiz bien partit pour poursuivre l’aventure à Paris

Timide lors de sa première saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz s’est totalement transformé au fil des mois et est devenu un titulaire indiscutable l’année dernière. L’international espagnol est même l’un des hommes forts du sacre historique des Rouge et Bleu en Ligue des Champions en mai dernier face à l’Inter Milan.

Lisez aussi : PSG en mode turbo : l’entraînement reprend à Poissy

À voir

ASSE Mercato : Réponse cash d’une cible préférée de Sainté

Si des rumeurs évoquaient son possible départ l’été prochain, Fabian Ruiz a convaincu le PSG, qui veut désormais le garder au-delà de 2027. Récemment interrogé sur son avenir, le milieu de terrain formé au Betis Séville avait lancé un message important au club de la capitale.

« Oui, mon contrat se termine en 2027. J’ai toujours dit que j’étais très content ici. C’est ma quatrième saison ici. Je suis heureux. Ça n’est pas un sujet qui me préoccupe, mais plutôt le match de demain, où il faudra aller chercher la victoire », avant notamment confié Fabian Ruiz en conférence de presse. Bien dans la capitale, le compatriote de Lamine Yamal pourrait répondre favorablement et s’inscrire ainsi dans la durée avec le Paris Saint-Germain.

Lire la suite sur le PSG

PSG Mercato: Fabian Ruiz dévoile publiquement son futur club

Champions League: Fabian Ruiz annonce une hégémonie du PSG

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Robinio Vaz au bord de la rupture

PSG : Coup dur confirmé pour Fabian Ruiz ?