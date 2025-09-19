RC Strasbourg : Keller serre la vis contre les Ultras

Les Ultras du RC Strasbourg sont sanctionnés après les insultes contre le capitaine de l’équipe.

RC Strasbourg : Fin des privilèges pour les Ultras !

Au RC Strasbourg, la fracture entre le club et ses Ultras vient de s’ouvrir davantage. Dimanche, face au Havre, les sifflets et les banderoles visant Marc Keller et Emanuel Emegha ont déclenché une réaction ferme. Dès le lendemain, le président du Racing a convoqué la presse. Son message fut direct : condamnation des attaques contre son capitaine, annonce de mesures immédiates contre les groupes ultras.

Depuis 2012, ces supporters bénéficiaient de privilèges liés à leur proximité avec le dirigeant. Cette époque semble terminée. Désormais, ils ne pourront plus préparer leurs banderoles dans leur local situé sous la tribune ouest, un lieu qui, jusqu’ici, leur restait accessible avant chaque match. Les créations fabriquées à l’extérieur ne seront pas non plus exemptes de contrôle.

Chaque tifo, chaque message passera par le filtre du club, avec un risque clair de refus si les propos apparaissent insultants. Autre changement notable : la sécurité dans la tribune ouest. Des stadiers y seront plus nombreux, chargés de limiter les débordements et de prévenir tout affrontement entre supporters.

