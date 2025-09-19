ASSE : Départ surprise, un attaquant en route vers le Chili

Le départ d’un attaquant de l’ASSE est imminent, il va quitter momentanément le club pour rejoindre la sélection de France pour la Coupe du monde U20.

ASSE : Djylian N’Guessan de retour de blessure

Blessé à la cheville, pendant la préparation estivale de l’ASSE, précisément en match amical contre le FC Carouge, Djylian N’Guessan a rejoint l’entraînement collectif cette semaine. Eirik Horneland l’a confirmé en conférence de presse avant le match contre le Stade de Reims, samedi (20h). Cependant, il ne fera pas encore son retour en Ligue 1.

« Djylian vient d’effectuer sa première semaine pleine d’entraînement depuis sa blessure (le 5 juillet). C’est une bonne chose de le revoir en séance, mais il passera sûrement par du temps de jeu en réserve pour retrouver du rythme », a fait savoir le coach des Verts, jeudi.

Djylian N’Guessan sélectionné pour le Mondial U20

Mais la donne a changé entretemps. Ce vendredi, le jeune attaquant de l’AS Saint-Etienne est sélectionné par Bernard Diomède pour prendre part à la Coupe du monde U20. Il figure sur la liste des 21 joueurs convoqués pour le rassemblement qui débute le 22 septembre, dans seulement trois jours. Quant à la compétition, elle se disputera du 27 septembre au 19 octobre 2025 au Chili.

Bernard Diomède a composé une 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 de 21 joueurs pour participer à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐔𝟐𝟎 au Chili 🇨🇱 (du 27 septembre au 19 octobre).



🔜 1er rendez-vous pour les Bleuets le 29 septembre face à l’Afrique du Sud !



ASSE : La pépite de 17 ans surclassée en Equipe de France U20

International U17 français depuis septembre 2024, Djylian N’Guessan est en effet surclassé par le sélectionneur des U20, grâce à ses performances avec les Bleuets. L’avant-centre de l’ASSE est auteur de 11 buts en 11 matchs disputés avec la sélection U17.

Pour rappel, le Franco-ivoirien a été lancé en Ligue 1 par Eirik Hornland, le 4 janvier 2025, alors qu’il n’avait que 16 ans 4 mois. À ce jour, il compte seulement 8 apparitions avec l’équipe professionnelle de son club formateur.