FLASH Mercato PSG : Un magicien grec à deux pas de Paris ?

Le PSG pourrait finalement se montrer très actif sur le marché des transferts cet hiver. Selon les informations de Foot Mercato, le Paris SG aurait la volonté de recruter pas moins de trois joueurs. Un jeune talent grec pourrait ainsi débarquer dans la capitale française dans les semaines à venir.

Mercato : Le PSG sur les traces d’un génie du championnat belge

À l’affut d’une bonne recrue au milieu de terrain pour cet hiver, le PSG pourrait miser sur Konstantinos Karetsas. Selon les informations du média Transferfeed, Luis Campos et Luis Enrique auraient visiblement un oeil sur le milieu offensif du KRC Genk.

Très performant dans le championnat belge, le joueur de 18 ans apparaitrait comme une cible de choix pour les dirigeants du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Konstantinos Karetsas est évalué à 30 millions d’euros par sa direction. Ce montant ne fait pas peur au club de Nasser Al-Khelaïfi, mais il faudrait se méfier d’une rude concurrence dans ce dossier.

Konstantinos Karetsas affole la Premier League

Rapide, ingénieux, altruiste et doté d’une vision de jeu hors-norme, Konstantinos Karetsas fait rêver plusieurs grands clubs européens. Outre le Paris Saint-Germain, qui serait en contact avec son entourage, le joueur de Genk serait également dans les plans de Chelsea.

« Le jeune prodige de Genk, Konstantinos Karetsas, est dans le viseur de Chelsea après avoir fait un bon début de saison en Belgique. Arsenal et Liverpool suivent également son évolution, mais c’est l’intérêt de Chelsea qui est actuellement le plus concret, le club ayant contacté directement l’entourage de Karetsas. Il est sous contrat jusqu’en 2029 », rapporte le média TEAMtalk.

🚨 Genk wonderkid Konstantinos Karetsas is on Chelsea's radar after making a strong start to the season in Belgium.



Arsenal and Liverpool are also tracking his development but it's Chelsea's interest that is currently the most concrete, as they have reached out to Karetsas' camp… pic.twitter.com/QcqQslkzCc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 22, 2025

Élu meilleur joueur du championnat belge la saison dernière, le natif de Genk plaît aussi à Arsenal, Liverpool et Tottenham. Cette saison, Karetsas compte déjà 17 titularisations en 23 matchs disputés. Il a inscrit un but et délivré huit passes décisives. Une preuve que le numéro 20 gaucher a de plus en plus la confiance de son entraîneur Thorsten Fink.

Ce dernier n’hésite pas à lui donner plus de liberté dans le jeu, laissant éclater le talent du joueur pour qui les clubs européens surtout anglais se battent. Reste à voir où il posera ses valises au terme du mercato hivernal.

