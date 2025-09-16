ASSE : Une inquiétude pour Davitashvili avant Reims

Forfait de dernière minute, avant le match de l’ASSE à Clermont Foot, Zuriko Davitashvili pourrait manquer la réception du Stade de Reims, samedi.

ASSE : Davitashvili absent à l’entraînement et incertain face à Reims

Victime d’une alerte lors du dernier entraînement de l’ASSE, la semaine dernière, Zuriko Davitashvili n’était pas dans le groupe stéphanois contre Clermont Foot. Lundi, le journaliste Clément Grèzes de beIN Sports était plutôt optimiste pour l’ailier géorgien. Il a évoqué une simple alerte aux ischios et annoncé le probable retour de ce dernier à l’entraînement cette semaine.

Mais, l’attaquant des Verts n’a pas participé à la séance collective ce mardi au Centre Sportif Robert-Herbin, selon les informations de Peuple-Vert. La participation de Zuriko Davitashvili au prochain match face à Reims à Geoffroy-Guichard reste incertaine, à quatre jours de la rencontre.

Appiah, Annan et N’Guessan de retour à l’entraînement collectif

En revanche, le média spécialisé confirme le retour de Dennis Appiah, Ebenezer Annan et Djylian N’Guessan à l’entraîneur collectif. Le premier a manqué les trois derniers matchs de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2 à cause d’une blessure au pied.

Quant au deuxième, il était touché à la cheville. Il était absent contre Grenoble Foot et Clermont Foot. Concernant le troisième, il n’a pas encore fait d’apparition cette saison. Il s’était blessé aux ischios pendant la préparation estivale de l’ASSE.