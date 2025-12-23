Mercato : Endrick à l’OL, les détails du deal avec le Real !

Le prêt d’Endrick du Real Madrid à l’OL est bouclé. L’attaquant de 19 ans est désormais attendu à Lyon lors de la reprise des entraînements, le lundi prochain. Découvrez les détails de ce deal qui enflamme déjà les supporters lyonnais.

Mercato OL : Endrick prêté sans option d’achat

Ce lundi, le quotidien L’Équipe a annoncé que l’Olympique Lyonnais s’est mis d’accord avec le Real Madrid pour obtenir le prêt d’Endrick. En manque de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso, le prodige brésilien va rejoindre l’effectif de Paulo Fonseca à partir du 1er janvier prochain avec pour objectif de retrouver du rythme et sa forme en vue de la prochaine Coupe du Monde.

Après des semaines d’attente, le dossier vient d’être bouclé. Les dirigeants lyonnais et madrilènes sont parvenus à un accord total pour l’international brésilien. Sur son compte Twitter, Fabrizio Romano a livré les détails de ce dossier ce lundi soir.

🚨🔴🔵 BREAKING: Endrick to Olympique Lyon, here we go! Deal in place after exclusive story revealed two months ago.



Endrick joins OL on loan from Real Madrid, no buy option clause and 50% of salary covered.



The Brazilian will be back to Real in June. pic.twitter.com/Cm34ZO2alt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

« Endrick à l’Olympique Lyon, c’est fait ! », écrit le journaliste italien. « Accord conclu après la révélation exclusive de l’histoire il y a deux mois. Endrick rejoint l’OL en prêt en provenance du Real Madrid, sans option d’achat et 50% du salaire pris en charge. Le Brésilien reviendra au Real en juin », ajoute le spécialiste mercato.

Le club espagnol croit en son phénomène auriverde et n’a donc pas voulu introduire d’option d’achat dans son prêt à Lyon. Selon la précision du journal L’Équipe, l’accord entre les deux clubs a été conclu autour d’un million d’euros. La source évoque « un accord financier global d’environ 1M€, qui permettra à l’Olympique Lyonnais de couvrir la moitié des émoluments du joueur pour les six prochains mois. »

Endrick est un renfort de taille pour l’attaque lyonnaise, orpheline depuis cet été d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. S’il avait l’habitude d’évoluer un peu partout dans l’attaque madrilène, l’ancien crack de Palmeiras devrait bien occuper le poste de numéro 9, occupé par a peu près tout le monde à Lyon.

