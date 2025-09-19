ASSE : Montée en Ligue 1, KSV se donne les moyens

L’ASSE a réussi à garder deux joueurs décisifs en Ligue 1 la saison dernière, dans son équipe en Ligue 2 cette saison. Cela est loué par Maxime Bernauer.

L’ASSE empêche le départ de Stassin et Davitashvili

Plusieurs joueurs de l’ASSE ont tenté de quitter le club à la suite de la relégation de l’équipe en Ligue 2, notamment Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Ils ne souhaitaient pas jouer en deuxième division, en raison de leurs ambitions personnelles. Ils voulaient se donner les moyens d’être sélectionné pour la Coupe du monde 2026.

Mais les deux buteurs de la saison dernière ont été retenus, contre leur gré, par la Direction stéphanoise. L’entraîneur des Verts s’en réjouit, car il compte sur les services de l’avant-centre belge et l’ailier géorgien pour jouer crânement la montée en Ligue 1.

Bernauer : Lucas et Zuriko apportent de la qualité, c’est une bonne chose d’avoir pu les conserver »

La décision de les conserver, ainsi que la fermeté des dirigeants de Kilmer Sports Ventures (KSV), qui ont résisté au marché des transferts, est saluée par Maxime Bernauer. « La direction a fait des choix, celui de garder ses meilleurs éléments. Personnellement, je suis content de voir Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili rester, ils apportent de la qualité à cette équipe. C’est une bonne chose d’avoir pu conserver nos meilleurs éléments », a-t-il souligné.

Saint-Etienne vers l’objectif « champion de Ligue 2 »

Le défenseur central de l’AS Saint-Etienne assure que les joueurs qui avaient des intentions d’ailleurs sont impliqués et concernés par l’objectif du club. « L’objectif, c’est de remonter et de remettre le club à sa place. Les joueurs concernés par un départ cet été sont restés et ils savent que tout le monde ici veut être champion à la fin de la saison », a rassuré Maxime Bernauer.

L’ASSE fait un début de championnat à la hauteur de ses ambitions. Elle est leader de la Ligue 2, avec 1 point d’avance sur ses deux dauphines, après 5 journées.