CAN 2025 : Salah sauve l’Égypte, le Mali freiné

Le deuxième jour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025) a vu les victoires de l’Afrique du Sud et de l’Égypte. Le Mali a, lui, été tenu en échec pour son entrée dans la compétition.

CAN 2025 : l’Afrique du Sud et l’Égypte frappent fort

La CAN 2025 a été lancée par la victoire 2-0 du Maroc, pays organisateur, face aux Comores. Hier, 22 décembre, le Mali faisait lui aussi son entrée dans la compétition sans grand succès. Lassine Sinayoko, l’ailier de l’AJ Auxerre, a ouvert la marque à la 61e minute de cette rencontre. Malheureusement, les trois points de la victoire n’ont pas suivi puisqu’il a été égalisé par le Zambien Patson Daka, attaquant de Leicester City (1-1).

Lire aussi : ASSE : Excellente nouvelle pour Horneland durant la CAN

C’est donc par un match nul que s’est soldée cette rencontre, considérée comme l’une des plus faciles du groupe A. Ce match nul a confirmé la place de 1er du Maroc dans cette entame de la compétition.

À voir

INFO Mercato : Après Endrick, l’OL annonce un super coup !

Dans le groupe C, l’Afrique du Sud n’a, lui, pas manqué l’occasion de prendre trois points. Les Bafana Bafana ont battu l’Angola 2-1 grâce à un but d’Oswin Appollis à la 21e minute, égalisé par Show à la 35e. Mais cette parité n’a pas duré bien longtemps puisque Lyle Foster (79e) a redonné l’avantage aux Sud-Africains (2-1).

CAN 2025 : l’Égypte gagne, le Mali trébuche

Avec les buts du milieu offensif d’Orlando Pirates et de l’attaquant de Burnley FC, la sélection arc-en-ciel s’offre la 1re place de son groupe. L’Égypte arrive deuxième malgré sa victoire 2-1 également sur le Zimbabwe.

Lire aussi : Mercato : La stratégie secrète du RC Lens face à la CAN !

Ce sont les buts d’Omar Marmoush (64e), en égalisation de celui de Prince Dube à la 20e, et celui de la star Mohamed Salah (90+1) qui ont permis à l’Égypte de prendre les trois points de la victoire.

À voir

Mercato FC Nantes : Waldemar Kita prépare du lourd cet hiver

La compétition monte peu à peu en prestige puisque le Nigéria affronte aujourd’hui la Tanzanie. La Tunisie va devoir battre l’Ouganda pour espérer prendre la tête du groupe C.

On aura aussi le Bénin – RC Congo et le Sénégal – Botswana. On aura ensuite les affiches Nigéria Tanzanie puis Tunisie – Ouganda. Dimanche, le Burkina Faso défiera la Guinée équatoriale et l’Algérie le Soudan. La Côte d’Ivoire affrontera la Mozambique et le Cameroun le Gabon.