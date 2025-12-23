INFO Mercato : Après Endrick, l’OL annonce un super coup !

Sauf énorme surprise de toute dernière minute, Endrick va défendre les couleurs de l’OL dans la seconde moitié de saison. Un accord a été trouvé avec le Real Madrid pour l’attaquant brésilien. Après avoir bouclé cette grosse signature, le, club lyonnais a également annoncé une autre bonne nouvelle.

Mercato OL : Un joli chèque de 8M€ dans les caisses de Lyon

Avant même l’ouverture du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais enregistre déjà un premier départ. Ce lundi, le latéral droit, prêté l’été dernier à Wolfsburg avec option d’achat, a été définitivement recruté par la formation allemande. Convaincu par le potentiel du joueur de 20 ans, l’actuel 14e de Bundesliga a décidé de lever l’option d’achat de 6 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de bonus éventuels.

C’est désormais définitif : Saël Kumbedi est transféré à Wolfsburg



Le défenseur, arrivé à l’OL en 2022, aura disputé 62 matchs sous nos couleurs



« L’Olympique Lyonnais annonce le transfert définitif de Saël Kumbedi à Wolfsburg. Le club de Bundesliga a levé l’option d’achat fixée à 6M€, assortie de bonus pouvant atteindre 2M€, ainsi que d’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Mercato : Endrick à l’OL, les détails du deal avec le Real !

Arrivé en septembre 2022 en provenance du Havre, le défenseur international espoirs a disputé 62 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OL. L’Olympique Lyonnais remercie Saël pour son engagement et son attitude exemplaire au club et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite en Allemagne », écrit l’OL sur son site internet.

D’abord mis sur le banc, le joueur formé au Havre s’est progressivement imposé dans le onze type de Wolfsburg, qui reste englué dans la seconde partie de tableau du championnat allemand malgré un regain de forme.

