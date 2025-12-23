Mercato FC Nantes : Waldemar Kita prépare du lourd cet hiver

Après une première partie de saison compliquée, le FC Nantes espère remonter dans le classement après la trêve hivernale. Dans ce sens, Waldemar Kita, président des Canaris, aurait prévu de renforcer son effectif cet hiver.

FC Nantes : Waldemar Kita prépare un mercato d’hiver massif

À Nantes, l’urgence pousse à agir vite. Et les dirigeants attendent l’ouverture du marché des transferts de janvier afin d’apporter des solutions idoines à leur entraîneur Ahmed Kantari. D’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, Waldemar Kita prépare un mercato d’hiver massif, faute d’avoir trouvé la bonne formule l’été passé.

Avec seulement deux victoires en quatorze matchs, le FC Nantes pointe à une humiliante 17e place au classement de Ligue 1 et les dirigeants sont résolus à faire les efforts nécessaires pour renforcer l’équipe dans la 2e partie de saison. Le quotidien sportif explique notamment que des renforts arrivent « dans chaque ligne », avec l’idée de dénicher enfin ce fameux profil box-to-box qui manque cruellement.

L’attaque sera revue aussi, car aucun joueur ne dépasse les deux buts, un chiffre qui piquerait même sur un vieux tableau d’affichage municipal. D’ailleurs, après l’arrivée de Deiver Machado, le FC Nantes continue de bouger malgré une situation sportive tendue. Rémy Cabella, ancien de Montpellier et de l’OM, est ainsi attendu à la Jonelière dans les prochains jours.

Son expérience et son caractère doivent aider un vestiaire sous pression, un peu fébrile, parfois paumé. Toujours selon L’Équipe, plusieurs départs se profilent, notamment Hong Hyun-seok, Amady Camara et Mayckel Lahdo.

Le mercato estival a rapporté gros, avec les ventes de Nathan Zézé et Moses Simon, mais il a laissé des trous béants dans l’équipe. Les dirigeants du FCN vont donc devoir attirer des joueurs en pleine saison, un défi casse-tête, mais primordial pour sauver le club d’une relégation.

