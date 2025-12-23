PSG : Daniel Riolo attaque frontalement Luis Enrique !

Daniel Riolo n’a que très peu apprécié la dernière sortie de Luis Enrique, coach du PSG, sur sa joie de ne plus parler à la presse. Le journaliste sportif n’a pas pris de gants pour cracher ses vérités à l’entraîneur du Paris SG.

PSG : Luis Enrique n’aime pas les médias

Samedi soir, le Paris Saint-Germain disputait le dernier match de son année 2025 face à Fontenay en 32es de finale de la Coupe de France. À la victoire de son équipe (4-0), Luis Enrique n’a pas caché sa joie de retrouver quelques jours de vacances, surtout sans avoir de rendez-vous avec les médias. En effet, le technicien espagnol s’est réjoui de ne plus avoir à se présenter en conférence de presse pendant cette période.

« Si on me laisse le choix, je n’aurais aucun problème à m’en passer. Je n’ai jamais jamais écourté une conférence de presse. C’était une réflexion spontanée, mais c’est vrai : si on me donne un papier et qu’on me dit de signer pour éviter de parler à la presse, mais en réduisant mon salaire de 50%, je signe, mais c’est impossible. Les contrats obligent les entraîneurs à parler », a lancé Luis Enrique en conférence de presse. Des propos qui ont déclenché la colère de Daniel Riolo.

Riolo : « Luis Enrique n’est pas obligé de mépriser les gens »

Daniel Riolo n’a pas apprécié les derniers propos de Luis Enrique sur son plaisir de ne pas faire de conférence de presse. Le journaliste de RMC a attaqué brutalement l’entraîneur du PSG sur les antennes de RMC.

« Comme lui ne nous aime pas, on a le droit de dire qu’on ne l’aime pas non plus. Il ne veut pas faire les conférences de presse ? Et bien qu’il ne les fasse pas, qu’il parle uniquement dans les médias du PSG et qu’il paie l’amende. Avec le salaire qu’il a, ce n’est pas un problème. Lui qui est un révolutionnaire, qui est un esprit libre, qui est parfait, qui fait pipi du parfum (sic), il devrait aller au bout du truc et ne plus faire de conférence de presse.

Lui, il ne lui faut que des lèche-cul, car il croit que le football lui appartient. Mais non, le football ne lui appartient pas et il n’est pas obligé de mépriser les gens (…) Donc comme il a de supers résultats, on ne peut rien lui dire ? Lui, il méprise les gens, mais moi je n’aime pas l’homme. C’est grâce aux médias que son salaire et sa notoriété sont aussi grands », a fulminé Daniel Riolo.

