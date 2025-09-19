ASSE : Trois renforts dans le groupe contre Reims, la compo

Trois joueurs absents de l’équipe de l’ASSE à Clermont font leur retour dans le groupe pour affronter le Stade de Reims. Des renforts en défense et en attaque pour la compo d’Eirik Horneland.

ASSE-Reims : Annan, Appiah et Davitashvili sont de retour

C’est un groupe de 18 joueurs que l’entraîneur de l’ASSE a retenu pour affronter le Stade e Reims, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard. Comme annoncé en conférence de presse d’avant-match par Eirik Horneland, Dennis Appiah et Ebenezer Annan sont parmi les joueurs convoqués. Le premier avait manqué les trois derniers matchs, à cause d’une blessure au pied.

Quant au deuxième, il était indisponible lors des deux dernières journées de Ligue 2, parce que touché à la cheville. Incertain pour le match de la 6e journée de Ligue 1, Mahmoud Jaber (fatigue au quadriceps) et Zuriko Davitashvili sont finalement aptes.

Moueffek, N’Guessan et Gadegbeku manquent à l’appel

En revanche, Aïmen Moueffek est forfait comme pressenti. De retour de blessure et sélectionné avec l’Équipe de France U20, ce vendredi, Djylian N’Guessan manque également à l’appel. Il y a également une surprise dans le groupe de Saint-Etienne contre les Rémois, c’est l’absence de Luan Gadegbeku.

À voir

Ligue 2 : Le Red Star déloge l’ASSE de la première place

Eirik Horneland devrait intégrer Ebenezer Annan et Zuriko Davitashvili dans le onze de départ, qui avait affronté Clermont Foot. Passeur décisif et buteur en sortant du banc de touche de l’ASSE, Lucas Stassin devrait également retrouver une place de titulaire face au SDR.

La compo probable de l’ASSE contre le Stade de Reims :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : E. Annan, C. Lamba, M. Nadé, M. Bernauer

Milieux de terrain : F. Tardieu, M. Jaber, I. Miladinovic

Attaquants : Z. Davistashvili, L. Stassin, A. Boakye

Remplaçants : B. Maubleu, D. Appiah, J. Ferreira, El Jamali, Irvin Cardona, Ben Old, J. Duffus