ASSE : Le projet de KSV sévèrement critiqué à Nice

Avant la confrontation entre l’ASSE et l’OGC Nice en coupe de France, la presse niçoise critique sévèrement le projet de Kilmer Sports Ventures (KSV) à la tête du club ligérien.

En déplacement à l’Allianz Riviera, l’ASSE va tenter de se qualifier pour les 16es de finale de la coupe de France, dimanche (14h45), face à l’OGC Nice. Les Stéphanois ont à cœur d’aller le plus loin possible dans la compétition. Ils doivent évidemment éliminer le Gym pour poursuivre leur parcours. Auront-ils les moyens d’y arriver ? « Offensivement, je pense qu’on peut créer quelque chose », a assuré Eirik Horneland.

Présent en conférence de presse d’avant-match, aux côtés de l’entraîneur norvégien, Zuriko Davitashvili a passé une consigne forte à ses coéquipiers. « La Coupe de France est une compétition qui permet de se confronter aux meilleurs, on doit y aller à fond ! », a-t-il déclaré.

ASSE : Nice-Matin pointe « une décevante 2e place, à la mi-saison »

À quelques heures du match, le projet de KSV est moqué par la presse niçoise. Outre la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, elle pointe le mercato du groupe canadien à la mi-saison. « Cet été et malgré la descente, les Verts version Kilmer du président Ivan Gazidis ont investi 25 M€, hors bonus, sur le marché des transferts », a d’abord rappelé Nice-Matin.

« Ils ont ainsi effacé le record du mercato le plus onéreux de l’histoire pour un club de Ligue 2, jusqu’alors détenu par l’AS Monaco de Dmitri Ryboloviev (18,45 M€). Pour quel résultat ? Une décevante 2e place à la trêve avec seulement 30 points pris sur 51 », a taclé le quotidien régional, tout en évoquant « des achats à la réussite mitigée […] ».

Concernant Eirik Horneland, « sa vision du football est décriée à tout point de vue, sauf en interne », selon la source. Pour rappel, les Verts avaient concédé 77 buts la saison dernière en Ligue 1, dont une lourde défaite (8-0) contre l’OGC Nice.

« Les investissements de KSV ne sont pas couronnés de succès »

Cette saison, ils ont déjà concédé 5 défaites, 3 matchs nuls et 25 buts en 17 journées, à l’issue de la première moitié du championnat. Bien que deuxième (provisoirement) au classement, ils ont 5 points de retard sur le leader l’ES Troyes et possèdent la 4e mauvaise défense de Ligue 2, derrière Guingamp (30 buts concédés), Amiens et Boulogne-sur-Mer (26 buts encaissés).

De plus, l’ASSE est talonnée par le FC Mans (30 points), Reims (29 points) et le Red Star (29 points et un match en moins). « Les investissements de KSV, cet été, n’ont pas vraiment été couronnés de succès […] », indique le journal niçois.

CdF : L’ASSE prête pour se jauger contre Nice

