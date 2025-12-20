Mercato : le Stade Rennais dégote un prodige malien !

La direction du Stade Rennais trouve une pépite en National 3 pour ce mercato hivernal. Le FC Nantes joue les trouble-fêtes.

Mercato Stade Rennais : Aboubacar Sidibé attendu à Rennes cet hiver ?

Aboubacar Sidibé attire beaucoup de clubs à l’approche de ce mercato hivernal. Selon Africafoot, l’avant-centre international espoir malien du FC Sochaux figure sur les tablettes du FC Nantes et du Stade Rennais. Ces deux formations de Ligue 1 veulent le joueur cet hiver.

Ces intérêts ne sont pas récents. Plusieurs recruteurs suivent Aboubacar Sidibé depuis le dernier Tournoi international Maurice-Revello. Une vitrine disputée avec la sélection olympique du Mali. Le jeune crack avait brillé lors de cette compétition. À Sochaux, Sidibé progresse. Révélé la saison passée en National 1, il a rejoint le club franc-comtois à l’été 2024, en provenance de l’académie Africa Foot de Bamako.

Depuis, sa montée en puissance se confirme. Avec la réserve, en National 3, il a déjà claqué 4 pions en 7 rencontres. En équipe première, le temps de jeu reste limité. Cinq apparitions seulement. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Aboubacar Sidibé montre qu’il possède les atouts nécessaires pour évoluer dans un club de haut niveau.

Le Stade Rennais et le FC Nantes se bousculent donc pour l’accueillir et lui donner du temps de jeu. D’autres clubs surveillent aussi Aboubacar Sidibé. Montpellier, Genk et Anderlecht sont tous chauds pour le recruter. Un club de MLS est également positionné. Sur Transfertmarkt, sa valeur marchande est estimée à 50 000 euros.

