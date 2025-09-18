ASSE : Une menace en provenance de Reims

Relégué en Ligue 2 comme l’ASSE, le Stade de Reims se tient prêt pour le duel de samedi, à Geoffroy-Guichard. Théo Leoni menace même ouvertement les Verts.

Théo Leoni prévient l’ASSE : « Nous pouvons rivaliser avec n’importe qui en Ligue 2 »

Leader de Ligue 2, ce début de saison, l’ASSE accueille le Stade de Reims, samedi (20h), à l’occasion de la 6e journée. Galvanisée par sa victoire à Clermont (1-2), l’équipe Stéphanoise a à cœur d’enchaîner un autre succès devant ses supporters. Eirik Horneland et son équipe ont travaillé cette semaine à l’idée de prendre les trois points contre les Rémois, et ainsi conforter leur première place au classement.

« Si on regarde le classement, ce match est forcément important. On sait à quel point le début de saison est très importants », a déclaré l’entraîneur des Verts en conférence de presse d’avant-match. Mais il se méfie de l’équipe de Karel Geraerts, nouveau coach du club champenois.

« Le Stade de Reims est une grosse équipe, avec des éléments athlétiques, impactants. C’est certainement notre plus gros match depuis le début de cette saison », a-t-il prévenu.

En effet, Eirik Horneland a bien des raisons de craindre les Rémois. Théo Leoni assure qu’ils n’ont peur d’aucun adversaire en Ligue 2. « Mais quand je vois notre groupe et la qualité que nous avons ici, je pense que nous pouvons rivaliser avec n’importe quelle équipe de Ligue 2 », a-t-il menacé face aux médias.

Le milieu de terrain de Reims assure que lui et ses coéquipiers sont déterminés « à tout donner à chaque rencontre pour prendre un maximum de points ». L’AS Saint-Etienne est avertie, même si elle pourra compter sur le soutien du peuple vert pour tenter aussi de s’imposer.

