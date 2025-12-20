Mercato OM : Un roc à 15 M€ arrive !

La direction de l’OM fonce sur un latéral marocain en vue du prochain mercato hivernal. Mais l’Europe se déchire pour la pépite.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne crack marocain

Les dirigeants de l’OM relancent une piste aux Pays-Bas pour le mercato hivernal. Celle de Souffian El Karouani, latéral gauche du FC Utrecht. Les Phocéens ciblent prioritairement deux renforts en janvier : un meneur de jeu et un ailier droit. Mais El Karouani reste dans le radar. Le Lion de l’Atlas est performant et disponible.

À 25 ans, le Marocain s’impose comme l’un des joueurs les plus décisifs d’Eredivisie. Trois buts, quinze passes décisives en vingt-huit matchs toutes compétitions confondues. En championnat, onze contributions directes. Top 10 des joueurs les plus influents du pays. El Karouani ne souhaite pas prolonger son bail. Utrecht doit vite agir. Une vente dès cet hiver s’impose pour éviter un départ libre. Sa valeur est estimée à 15 M€ par Transfermarkt.

À voir

Mercato : le Stade Rennais dégote un prodige malien !

Alerte OM : Chelsea débarque pour une pépite marseillaise

Marseille bouge les lignes pour frapper ce coup. Mais la concurrence est rude. D’autres clubs sont prêts à faire une folie pour déloger le Marocain. Selon De Telegraaf, cinq clubs sont déjà positionnés. Eintracht Francfort en Allemagne. West Ham en Angleterre. Le FC Porto et Benfica Lisbonne au Portugal. Bologne en Italie. Tous intéressés par un joueur en fin de contrat en juin 2026.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Une recrue inattendue pourrait débarquer

OM : La décision surprise qui sauve Pablo Longoria

À voir

ASSE : Le projet de KSV sévèrement critiqué à Nice

Tension à l’OM : Un désaccord met De Zerbi met en colère !