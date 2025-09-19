ASSE : Le Red Star déloge Saint-Etienne de la première place

En attendant son entrée en lice, samedi, face au Stade de Reims, l’ASSE a été délogée provisoirement de la première place de Ligue 2 par le Red Star.

Ligue 2 : Le Red Star leader provisoire devant l’ASSE

Six matchs de Ligue 2 se sont disputés ce vendredi soir, en ouverture deal 6e journée. Leader de ce championnat avant cette journée, l’ASSE affrontera le Stade de Reims, au stade Geoffroy-Guichard, samedi (20h). Il s’agit d’un choc entre deux équipes reléguées à l’issue de la saison dernière.

Avant cette confrontation, les Stéphanois ne sont plus premiers au classement. Ils sont désormais devancés par le Red Star. Le club de la capitale s’est imposé contre Rodez AF (1-0) et passe devant l’équipe d’Eirik Horneland.

Une grosse pression sur Saint-Etienne avant Reims

De plus, l’AS Saint-Etienne est rejoint provisoirement par Paul FC, large vainqueur de l’US Boulogne (3-0) dans le Pas-de-Calais. Les Palois ont désormais 11 points, mais les Stéphanois restent deuxième grâce à l’avantage de leur différence de buts.

Le Red Star met ainsi une grosse pression sur les Verts. Ces derniers sont contraints de prendre trois points contre les Rémois, pour reprendre leur position de leader et ainsi faire la course en tête du championnat, comme rêvé. Surtout que Troyes AC (10 points) est aussi en embuscade avant son match contre l’EA Guingamp, samedi (14h).

Classement avant ASSE-Reims et Troyes-Guingamp

1er – Red Star 13 points +7

2e – ASSE 11 points +6

3e – Pau FC 11 points +4

4e – Troyes 10 points + 3

8e – Reims 8 points +0

11e – Guingamp 7 points -2