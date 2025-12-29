Coup de théâtre au PSG : 45 M€ pour le nouveau Pacho !

La direction du PSG est visiblement déterminée à renforcer sa défense cet hiver. Elle a même jeté son dévolu sur un axial considéré comme le nouveau Pacho.

Mercato : Ousmane Diomandé, le nouveau Pacho visé par le PSG

Arrivé dans le plus grand scepticisme, Willian Pacho a fait son trou au Paris Saint-Germain. L’ancien défenseur de Francfort est devenu en l’espace de quelques mois une référence à son poste. Ses solides performances au PSG impressionnent. Si bien que la direction sportive parisienne cherche à reproduire ce coup de maître lors du prochain mercato.

La première partie de saison a en effet révélé certaines fragilités au sein de la défense du PSG, accentuées par les blessures de Marquinhos, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi. Face à ces imprévus et au possible départ de Lucas Beraldo, le Paris SG compte renforcer son arrière-garde.

Pour ce faire, les responsables parisiens se tourne vers la Liga Portugal. Le quotidien A Bola assure que la direction du PSG a fait d’Ousmane Diomandé l’une de ses priorités en défense. L’international ivoirien évolue au Sporting CP. Il est actuellement engagé à la CAN 2025 avec la sélection de Côté d’Ivoire.

Paris prévoit un chèque de 45 millions d’euros pour son transfert

Ousmane Diomandé sait que cet hiver sera très rythmé pour lui. Le joueur de 22 ans étant perçu comme le « nouveau Pacho » en raison de sa puissance et de sa maturité précoce. Le Sporting CP a fixé sa clause libératoire à 80 millions d’euros. Même si la direction du Paris SG espère conclure l’affaire pour environ 45 millions d’euros.

Son arrivée permettrait d’apporter une concurrence dans l’axe central. Le PSG reste cependant très prudent. En cas d’échec pour le « nouveau Pacho », le club suit de près Tomas Araujo de Benfica Lisbonne. Le défenseur central de 23 ans était déjà courtisé par les Parisiens ‘été dernier. Le Portugais représente une alternative de choix. Le mois de janvier promet en tout cas d’être déterminant pour le verrou parisien.

