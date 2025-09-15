ASSE : Le Stade de Reims lance les hostilités contre Sainté

Le Stade de Reims s’est tourné immédiatement vers son prochain match contre l’ASSE, à la suite de nul arraché contre le FC Annecy (1-1).

Reims pense immédiatement à l’ASSE après Annecy

Avant d’affronter l’ASSE, le samedi 20 décembre au stade Geoffroy-Guichard, le Stade de Reims a pris un précieux point face au FC Annecy, lors de la 5e journée de Ligue 2. Cependant, le club champenois est passé à deux doigts d’une défaite. Mené juste avant la pause (1-0, 45e), il est revenu au score dans le temps additionnel grâce à la recrue Antoine Leautey (1-1, 90e +6).

Lisez aussi : ASSE-Reims : Les nouvelles sont excellentes pour Horneland

À voir

PSG : L’Atalanta Bergame annonce une décision radicale !

Après leur déplacement à Dijon (où les matchs d’Annecy sont délocalisés en raison de l’indisponibilité du Parc des Sports), les Rémois se déplacent à nouveau lors de la 6e journée du championnat. Ils vont tenter de défier l’AS Saint-Etienne, dans ‘’Le Chaudron’’ en présence de son bouillant peuple vert.

Geraerts « veut faire beaucoup mieux à Saint-Etienne »

Avant cette confrontation entre deux équipes reléguées la saison dernière, Karel Geraerts, nouvel entraîneur du Stade de Reims, a annoncé la couleur. Il espère voir son équipe plus solide et décisive contre les Verts dans le Forez.

« On doit aborder chaque match pour le gagner, à la maison comme à l’extérieur. Un nouveau déplacement à Saint-Etienne nous attend. Ce sera l’occasion de montrer qu’on peut faire beaucoup mieux », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Evect.

Lisez aussi : Le mercato de l’ASSE correspond-il aux ambitions du club ?

À voir

LDC : Le Real sort ses stars, l’OM doit se préparer au pire !

En effet, le SDR n’a pas gagné le moindre match à l’extérieur lors de ses trois déplacements. Son bilan hors du stade Auguste Delaune est de deux nuls et une défaite. Tandis que l’ASSE a étrillé Rodez AF (4-0) à domicile et a été accrochée par Grenoble Foot (1-1). Avant cette rencontre, les Stéphanois sont leaders de la Ligue 2 avec 11 points, alors que les Rémois sont 6es avec 8 points.