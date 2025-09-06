ASSE : Montée en L1, les adversaires de Saint-Etienne connus

Le début de la Ligue 2 a dévoilé les premiers concurrents directs de l’ASSE dans la course pour la montée en Ligue 1.

Ligue 2 : L’ASSE menacée par des dauphins invaincus aussi

La Ligue 2 n’est qu’à quatre journées, mais les intentions des adversaires de l’ASSE sont claires. Ils sont décidés de faire la course en tête du championnat, comme les Verts. Il n’est pas question pour les équipes qui jouent la montée en Ligue 1 de prendre du retard et ainsi de faire distancer. Le classement après la 4e journée le démontre assez bien.

L’AS Saint-Etienne est leader avec 8 points +5, mais ses deux dauphins sont dans ses roues. Pau FC et l’AS Nancy-Lorraine ont également 8 points chacun au compteur, avec respectivement +4 et +3 à la différence de buts. Ces trois équipes, installées sur le podium, ont enregistré deux victoires et deux matchs nuls chacun. Stéphanois, Palois et Nancéiens sont donc invaincus en ce début de saison.

Lutte serrée de la 1re à la 6e place de Ligue 2

La course vers la Ligue 1 s’annonce très âpre, compte tenu des écarts très serrés. Les six premières équipes se tiennent en seulement un point. En effet, le Red Star, le Stade de Reims et l’ES Troyes AC ont 7 points chacun, juste derrière l’ASSE, Pau et l’ASNL.

Ils ont aussi enregistré chacun deux victoires, mais ont concédé un nul et une défaite. Le club de la capitale, le SDR et l’ESTAC maintiennent ainsi une énorme pression sur l’ASSE et ses dauphins, avant la 5e journée prévue après la trêve internationale.

Deux confrontations directes entre 4 équipes du Top 6

À cette occasion, il y aura deux confrontations directes. Pau FC (2e) affrontera le Red Star (4e) au Nouste Camp, tandis que l’AS Nancy (3e) sera opposé à l’ES Troyes (6e) dans l’Aube. Quant à l’AS Saint-Etienne (1er) et le Stade de Reims (5e), ils se déplaceront respectivement sur le terrain de Clermont Foot (7e) et du FC Annecy (14e). Sous pression, les Stéphanois doivent évidemment prendre trois points pour éviter de se faire éjecter de la première place.