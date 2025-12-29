Mercato Monaco : C’est bouclé, Thilo Kehrer rejoint Besiktas

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2028, Thilo Kehrer pourrait quitter le Rocher cet hiver pour rejoindre la Turquie et les rangs du Besiktas. L’affaire serait déjà bien embarquée.

Mercato Monaco : Thilo Kehrer vers Besiktas ?

Selon les informations révélées par Romain Molina, un vaste mouvement de dégraissage serait déjà enclenché en interne, avec une priorité claire : ajuster les comptes et retrouver de la marge de manœuvre. Le journaliste indépendant évoque sans détour le lancement de « la grande braderie » à l’AS Monaco. L’objectif serait assumé : « dégraisser, baisser sa masse salariale et faire rentrer des sous cet hiver. »

Une ligne directrice qui pourrait concerner une large partie de l’effectif. Les clubs étrangers peuvent donc réaliser de bonnes affaires en Principauté. Besiktas l’a bien compris selon le site Transferfeed. En effet, la formation stambouliote convoite Thilo Kehrer pour renforcer sa défense « Thilo Kehrer, qui joue pour Monaco, figure parmi les noms inscrits sur la liste des transferts de Beşiktaş. Le joueur allemand figure parmi les candidats au poste de défenseur central à Beşiktas », assure la source turque.

L’ancien Parisien est un titulaire important dans la Principauté, mais les dirigeants monégasques ont besoin de liquidités pour combler les manques dans l’effectif et pourraient fortement réfléchir en cas d’offre intéressante. Titulaire en charnière centrale à Monaco, l’Allemand sait aussi évoluer au poste de latéral. Une polyvalence qui convainc l’entraîneur du 5e de Super Lig turque Sergen Yalçin.

En plus, les footballeurs allemands se plaisent bien en Turquie actuellement, à l’image de Leroy Sané et Ilkay Gundogan à Galatasaray. Reste à se mettre d’accord sur le prix avec les Monégasques. Thilo Kehrer est évalué à 18 millions d’euros par le site de cotation de joueurs Transfermarkt. Néanmoins, une vente pour 15 millions d’euros est largement possible.

Même s’il n’est pas toujours performant, l’ancien joueur du Paris SG est un cadre de l’AS Monaco. Son départ constituerait une vraie perte pour Sébastien Pocognoli, l’entraîneur monégasque, à court terme et le symbole de la fin des grandes ambitions pour le club de la Principauté.

